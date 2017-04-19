AP Başkanı Tajani: Türkiye'deki Tutuklu Gazeteciler Serbest Bırakılsın

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Antonio Tajani, Hatay'da 10 gün önce gözaltına alınan İtalyan gazeteci ve belgeselci Gabriele Del Grande ile Türkiye'de tutuklu bulunan diğer tüm gazetecilerin serbest bırakılması çağrısı yaptı.



Kendisi de eski bir gazeteci olan Antonio Tajani, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Del Grande ve Türkiye'de haksız yere tutuklu bulunan diğer tüm gazetecilerin derhal serbest bırakılması çağrısı yapıyorum. İfade özgürlüğü olmadan demokrasi olmaz" ifadesini kullandı.



ALFANO: TÜRKİYE'YE DİPLOMASİNİN MÜSAADE ETTİĞİ KADARIYLA BASKI YAPTIK



İtalya Dışişleri Bakanı Angelino Alfano da, katıldığı bir etkinlikte yaptığı açıklamada, 9 Nisan'da gözaltına alınan Gabriele Del Grande'nin durumuna ilişkin İtalya'nın bu konuyu maksimum seviyede dikkatle ele aldığını bildirmek üzere Türk hükümeti ile doğrudan ve şahsen irtibata geçtiğini kaydetti.



Alfano, diplomasinin müsaade ettiği kadarıyla Türkiye'ye bu konuda baskı yaptıklarını da ekleyerek, "Bunun yanı sıra, diplomatik bir heyetimizin de Gabriele Del Grande'yi tutulduğu yerde ziyaret etmesini sağladık. Vatandaşımız gazetecinin serbest kalması için harekete geçen herkese teşekkür ederiz" dedi.



İtalya Dışişleri Bakanlığı'ndan dün akşam yapılan açıklamada da, ilgili yasalar çerçevesinde Del Grande'nin serbest bırakılması çağrısı yapılmıştı.



Eski Başbakan Matteo Renzi de sosyal medya hesabından "Hep birlikte, ayrım yapmadan, Türk hükümetine açıkça, 'ben Gabriele ile birlikteyim' diyelim" iletisini paylaştı.



AÇLIK GREVİNE BAŞLAMIŞTI



Bir süre Hatay'daki bir geri gönderme merkezinde tutulduktan sonra Muğla'ya sevk edildiğini anlatan 35 yaşındaki gazetecinin, geçen Perşembe sınır dışı edilmesi bekleniyordu.



Salı akşamı ilk kez yakınlarını aramasına izin verilen Gabriele Del Grande, eşiyle yaptığı görüşmede, haklarının kısıtlanmakta olduğunu söyleyerek, buna tepki olarak dün akşam (18 Nisan) açlık grevine başlayacağını bildirmişti.



Durumunun iyi olduğunu, ancak avukat seçmesine ya da düne kadar herhangi birisiyle görüştürülmediğini anlatan Del Grande, hakkında bir suçlama da olmadığını belirterek, "Burada sürekli yaptığım araştırmanın içeriğini soruyorlar" demişti.



Del Grande eşine, "Şu an telefonda konuşurken de etrafımı 4 polis sarmış durumda. Bu akşam açlık grevine başlıyorum ve herkesi de haklarıma saygı duyulması için harekete geçmeye davet ediyorum" çağrısında bulunmuştu.



Mülteci krizine ilişkin çalışmalarıyla bilinen Del Grande, Suriye'deki iç savaşı ve IŞİD terör örgütünün doğuşunu anlatacağı yeni kitabına ilişkin araştırma yapmak üzere 7 Nisan'da Türkiye'nin Suriye sınırına gitmiş, bundan iki gün sonra gözaltına alınmıştı. - Roma