AP Başkanı'ndan Avrupa'ya Türkiye Uyarısı
Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Antonio Tajani, sığınmacılar ve IŞİD'le mücadele konusunda birlikte hareket ettikleri Türkiye ile diyaloğun sürdürülmesi gerektiğini, ancak idam cezasını getirmesi halinde ülkenin, AB perspektifinin dışında kalacağını söyledi.
Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Antonio Tajani, sığınmacılar ve IŞİD'le mücadele konusunda birlikte hareket ettikleri Türkiye ile diyaloğun sürdürülmesi gerektiğini, ancak idam cezasını getirmesi halinde ülkenin, AB perspektifinin dışında kalacağını söyledi.
Kaynak: Dunya.com
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