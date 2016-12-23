Aosb'nin 2015 Yılı En Başarılı Firmalar Ödül Töreni

Antalya Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) tarafından, 14 kategoride dereceye giren başarılı firmalara ödülleri verildi.



Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Lara'da bir otelde düzenlenen ödül törenindeki konuşmasında, kendilerini derinden üzen olaylar yaşadıklarını, Rus halkının acısını paylaştıklarını ifade etti.



Türkiye'yi hedeflerine taşıyacak olan önemli şehirlerden birisinin Antalya olduğunu belirten Karaloğlu, kentin turizm ve ticaretin yanında sanayileşmek istediğini ifade etti.



Savaşların ekonomi için yapıldığını anlatan Karaloğlu, şunları kaydetti:



"Amerika'nın, Rusya'nın Ortadoğu'da ne işi var? Bunun gerekçesi ekonomi ve enerji değil midir? Siyasi ve askeri başarılarımızı, ekonomik başarıyla zaferle taçlandırmak zorundayız. Bunu değerli sanayici, yatırımcı ve iş adamlarımız yapacak. Türkiye özel sektör eliyle kalkınma modeline geçmiştir, kamu olarak sizin önünüzdeki engelleri kaldırmak bizim görevimiz. Biz sizin önünüzdeki engelleri kaldırmakla mükellefiz. Önemli olan sizin ülkemizin hedeflerine giderken katkı sunmamızdır."



MHP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Günal da teşvik açısından önemli bir tören düzenlendiğini belirterek, "Yeniliğe çok ihtiyacımız var. Bunu geliştirmeye açık olduğunuzu izliyoruz. Ödül alanları tebrik ediyorum. İnşallah, ülkemizin geleceği açısından üretmeye, istihdam yaratmaya ve ülkeye katkıda bulunmaya devam ederler." diye konuştu.



CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak ise marka yaratmanın kolay olmadığını, bu konuda gençlere büyük görevler düştüğünü söyledi.



Gergin günlerden geçildiğini belirten Budak, sanayicinin, emekçinin, köylünün, öğretmeni, öğrencinin tüm halkın ciddi sıkıntılar yaşadığını kaydetti. Herkesin ciğerinin yandığının ifade eden Budak, "Hepimizin sıkı sıkıya birbirimize sarılmamız gerekiyor. En büyük sorun güven. Bu hepimizi etkiliyor." dedi.



"Sanayici ve üretim, fırtınalı denizleri sevmez"



AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, 2016'nın Antalya ve Türkiye için zor bir yıl olduğunu, bazı büyük badirelerden geçildiğini dile getirdi.



Sorunların görmezden gelerek çözülemeyeceğini dile getiren Bahar, sorunlara konuşarak bilimin ışığında çözüm aramak gerektiğini vurguladı.



Kavgayı, ayrıştırmayı ve şiddeti tetikleyen her türlü eylem ve söylemden uzaklaşılmasını tavsiye eden Bahar, "Sanayici ve üretim, fırtınalı denizleri sevmez, limanlarda olmak ister. Sorunlar sanayiciyi çıkmaz sokağa sürükler. Sanayicinin anlık ihtiyaçlarını anlamak gerekiyor." ifadelerini kullandı.



Konuşmaların ardından, Mansur Ekici onur ödülüne, 14 kategoride çok sayıda firma da 54 ödüle layık görüldü.



AGT'ye, "Türkiye'nin birinci 500 büyük firması", Ekiciler'e, "Türkiye'nin ikinci 500 büyük firması", Adopen'e "En yüksek istihdam sağlayan", Doktor Tarsa'ya da "En yüksek kurumlar vergisi ödeyen firma" ödülü verildi.