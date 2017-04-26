AOSB'nin 11. Olağan Genel Kurulu yapıldı

AOSB Başkanlığı Seyhan Salonu'nda yapılan genel kurul, toplantıyı yönetecek divanın oluşturulmasıyla başladı. Divan başkanlığına Zahit Balbay, divan üyeliklerine ise Cafer Durhasan ve Ercan Aytek seçildi. Birlik ve beraberliğin en güzel örneklerinden birinin sergilendiği genel kurulda, tüm kararlar oybirliğiyle alınırken, toplantıya sanayicilerin ilgisi yoğundu. Maddelerin oylanması sırasında birçok sanayici fikirlerini beyan ederek genel kurula katkıda bulundu.

AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, 2016 yılı faaliyetlerini değerlendirdiği konuşmasında, havai hatlarla ilgili çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu belirtti. Bu konuyla ilgili çalışmaların yüzde 90 dolayında bittiğini, bir veya iki aya kadar yüzde 100'ünün tamamlanacağını ifade eden Sütcü, bu çalışma ile 12 milyon metrekarelik alanda enerji nakil hatlarının tamamen yer altına alınmış olacağını kaydetti.

2016 yılında enerji tüketiminde yaşanan değişime de değinen Sütcü, "Enerji tüketimimiz yüzde 3.5 oranında arttı. Yeterli midir? Belki yeterli değil ama konjonktür gereği iyi olduğunu düşünüyoruz. Daha önceki yıllarda yüzde 10'ları, 15'leri, 20'leri dahi gördük. Ancak, 2017'nin ilk 3 ayına baktığımızda ise üretimde güzel emareler görüyoruz. "Mart ayında bir önceki aya göre elektrik tüketiminde %12 lik artış görülmektedir" dedi.

"ENERJİDE EN AVANTAJLI OSB'LERDEN BİRİYİZ"

Enerji fiyatları açısından bakıldığında AOSB'nin Türkiye'nin en avantajlı organize sanayi bölgelerinden biri olmaya devam ettiğine dikkat çeken Sütcü, şöyle devam etti:

"OSB'de elektrik kullanan sanayicilerimiz, zamanında yaptığımız iyi anlaşmanın da neticesi olarak son 5 yıldır Türkiye'deki tüm organize sanayi bölgelerinden daha ucuz, avantajlı fiyata elektrik kullanıyordu. Yine ikinci bir tedarikçimizle de gün şartlarında güzel bir anlaşma yaptık. Şimdilik böyle devam ediyor. Bu anlaşma neticesinde, 2016 yılında piyasada elektrik fiyatlarına yüzde 12 zam gelmesine rağmen, sanayicilerimize bunun yüzde 2'si gibi bir oranı yansıdı.

"KULLANMA SUYU ARITMA TESİSİNDE KAPASİTE ÜÇ KATINA ÇIKIYOR"

Öte yandan, kullanma suyu arıtma tesislerinin de tamamlanmak üzere olduğunu belirten AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, bu çalışmayla 75000 metreküp/gün olan kapasitenin 3 katına çıktığını ifade etti. Bunun da AOSB'ye maliyetinin yaklaşık 36 milyon lira olduğunu aktaran Sütcü, birkaç aya kadar tamamlanacak kullanma suyu arıtma tesislerinin, OSB'nin önümüzdeki 20-25 yıllık ihtiyacını karşılayacağını vurguladı. Sütcü, Evsel ve Endüstriyel Arıtma Tesisi'nde bulunan 6 adet çamur yoğunlaştırma havuzunun üzerinin kapatıldığını, bunu için de 2 milyon liranın üzerinde para harcandığını kaydetti.

"65 BİN FİDAN DİKİLDİ"

İlave alandaki alt yapı yatırımlarının da devam ettiğinin altını çizen Sütcü, "İlave alanda şu anda beton yol tamamlanmak üzere. Ayrıca, 1072 dönümlük alanın parselizasyon çalışmaları yapıldı, bir kısım parseller de satıldı. Bölgemizde yağmur suyu kanalları ve dere ıslah çalışmaları da tamamlanarak, su baskını riskleri minimizi edildi. Alt yapı çalışmalarının yanı sıra 2016 yılında 65 bin adet fidan dikimi gerçekleştirildi, kavşak düzenlemeleri yapıldı" diye konuştu.

"SORUNLARI ÇEŞİTLİ PLATFORMLARDA DİLE GETİRDİK"

Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 48 tesisin açılışının gerçekleştirildiğini belirten AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, "Sanayicilerimizin sorunlarını çeşitli platformlarda, gerek bakan gerekse başbakan düzeyinde mümkün olduğunca dile getirdik. Yine geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Mehmet Müezzinoğlu bölgemizi ziyaret etti. Sayın Bakan'a, sanayicilerimizi ilgilendiren konuları dilimizin döndüğünce aktardık" şeklinde konuştu.

"3187 KİŞİYE EĞİTİM VERDİK"

Bütün bunların yanında sanayicilere eğitim desteği sağlamaya devam ettiklerinin de altını çizen Sütcü, AOSB Akademi kapsamında sadece 2016 yılında 3187 kişiye eğitim verildiğini kaydetti. "En akıllı OSB" olma hedefi doğrultusunda çalışmaların da sürdüğüne dikkat çeken Sütcü, bu çerçevede sanayicilerin elektrik tüketimi dahil gereksinim duyacakları tüm bilgileri detaylarıyla web sitesi üzerinden online olarak takip edebilmelerini sağladıklarını, ayrıca sanayici portalı, AOSB kariyer, uzaktan otomatik sayaç okuma modüllerini de hizmete sunduklarını ifade etti.

AOSB bünyesinde eğitim faaliyetlerine devam eden özel teknik lisesinde eli anahtar tutan gençlerin yetiştirildiğine işaret eden Sütcü, "Bölgemizde bulunan bu lisede şu anda 2380 öğrenci eğitime devam ediyor. Hepimiz sanayiciyiz, sanayicilerimizin ara eleman sıkıntısını sizler de bizler de çok iyi biliyoruz. Bu anlamda bir eksiği giderdiğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

2017 HEDEFLERİ

2017'de gerçekleştirmeyi hedefledikleri yatırımlardan da bahseden AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Sütcü, şunları kaydetti:

"2017 yılı ile alakalı olarak; sanayicilerimize yönelik eğitim çalışmalarımız devam edecek. Kaliteli ve temiz enerji verimi açısından tüm DM'lerimiz elden geçiriliyor. Bu yıl içerisinde hepsi bitmiş olacak. İlave alandaki yol, kaldırım, yağmur suyu, peyzaj çalışmalarımız bitecek. İlave alanda şu anda beton yollar yapılıyor. Büyük kısmı yapıldı. Yine direk tipi trafoların yer altına alınması işlemleri 2017 yılında bitirmeyi hedefliyoruz. 36 milyon liraya ihale ettiğimiz kullanma suyu arıtma tesisi, ilave alandaki alt yapı çalışmaları ve 1072 dönümlük alanda perselizasyon çalışmalarının tamamlanması, 2017 yılı için en büyük hedeflerimiz arasında."

DENETİM RAPORU OKUNDU

Bekir Sütcü'nın faaliyetlere ilişkin açıklamalarının ardından, Denetim Kurulu Üyesi Hilal Aksöz tarafından denetim raporu okundu. Aksöz, "Yapılan inceleme ve denetleme neticesinde AOSB'nin 2016 yılı Ocak-Aralık dönemine ilişkin eleştiri gerektiren hususlarının bulunmadığı, rapor ekindeki gelir-gider tablosunun gerçeği yansıttığı tespit edilmiştir" dedi.

Daha sonra; gelir-gider tablosu, bilanço ve bütçenin yanı sıra divana sunulan teklifler oybirliği ile kabul edildi.