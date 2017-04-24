Aosb Futbol Turnuvası'nda Yarı Finalistler Belli Oldu

Adana Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Başkanlığınca bu yıl 5.'si "15 Temmuz Şehitleri" anısına düzenlenen Geleneksel Futbol Turnuvası'nda yarı finale kalan takımlar, hafta sonu oynanan çeyrek final karşılaşmaları ile belli oldu.



Sanayici ve çalışanları iş yaşamının stresinden uzaklaştırarak sağlıklı yaşama teşvik etmek; birlik, beraberlik ve kaynaşmayı sağlamak amacıyla her yıl geleneksel olarak organize edilen futbol turnuvasında çeyrek final maçları da tamamlandı. Yüreğir'deki Simeranya Halı Sahası'nda oynanan "AOSB 15 Temmuz Şehitleri Futbol Turnuvası"nda rakiplerini mağlup eden Sarmak Kompresör, Amylum Nişasta, Kimteks ve Zahit Alüminyum yarı finale yükseldi. Tur atlayan takımlar, önümüzdeki hafta final için mücadele edecek.



Bu haftanın sonuçları şöyle:



"Sarmak Kompresör-BİM: 5-1, Amylum Nişasta-Kastamonu Entegre: 4-1, Meltem Kimya-Kimteks: 0-6, Zahit Alüminyum-Güney Çelik Hasır: 5-4" - ADANA