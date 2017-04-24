AOSB Futbol Turnuvası'nda heyecan dorukta

Hafta sonu oynanan karşılaşmalarla yarı finalistler belli oldu

Sanayici ve çalışanları iş yaşamının stresinden uzaklaştırarak sağlıklı yaşama teşvik etmek; birlik, beraberlik ve kaynaşmayı sağlamak amacıyla her yıl geleneksel olarak organize edilen futbol turnuvasında çeyrek final maçları da tamamlandı.

Yüreğir'deki Simeranya Halı Sahası'nda oynanan "AOSB 15 Temmuz Şehitleri Futbol Turnuvası"nda; rakiplerini mağlup eden Sarmak Kompresör, Amylum Nişasta, Kimteks ve Zahit Alüminyum yarı finale yükseldi. Tur atlayan takımlar, önümüzdeki hafta final için mücadele edecek.