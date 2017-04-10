Aosb Futbol Turnuvası'nda Çeyrek Finalistler Belli Oldu

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Başkanlığınca bu yıl 5'incisi "15 Temmuz Şehitleri" anısına düzenlenen Geleneksel Futbol Turnuvası'nda çeyrek finale kalan takımlar, hafta sonu oynanan ikinci tur karşılaşmaları ile belli oldu.



Sanayici ve çalışanları iş yaşamının stresinden uzaklaştırarak sağlıklı yaşama teşvik etmek; birlik, beraberlik ve kaynaşmayı sağlamak amacıyla her yıl geleneksel olarak organize edilen futbol turnuvasında ikinci tur maçları da tamamlandı. Yüreğir'de bir halı sahada oynanan "AOSB 15 Temmuz Şehitleri Futbol Turnuvası"nda; rakiplerini mağlup eden Meltem Kimya, BİM, Kastamonu Entegre, Amylum Nişasta, Kimteks, Zahit Alüminyum, Sarmak Kompresör ve Güney Çelik Hasır çeyrek finale yükseldi. Tur atlayan takımlar yarı final için mücadele edecek.



Bu arada, haftanın sonuçları şöyle:



"Meltem Kimya-Bilici Holding: 7-3, BİM-Adana Sac: 7-1, Kastamonu Entegre-Beta Gıda: 7-2, Abdioğulları-Amylum Nişasta: 7-8, AOSB-Kimteks: 1-5, Zahit Alüminyum-Garanti Bankası: 11-2, Sarmak Kompresör-Limkon: 12-2, Güney Çelik Hasır-Oğuz Tekstil: 3-2" - ADANA