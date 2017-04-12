Aon Türkiye'de Yeni Üst Düzey Atamalar

Ahmet Eryaman Risk Yönetimi Danışmanlığı'ndan (AGRC) sorumlu Genel Müdür Yardımcısı; İnşaat ve Enerji alanında ortak çalışmalarının yanında Özgür Erdem, Denizcilik, Havacılık ve Plasman'dan da sorumlu ve Kadir Köseoğlu ise Petrol&Gaz, Üretim ve Finansal Risklerden de sorumlu Genel Müdür Yardımcıları olarak atandılar.

Ahmet Eryaman

1969 yılında İstanbul'da doğan Ahmet Eryaman, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'nden 1992 yılında mezun olduktan sonra Northwestern University'de yüksek lisansını tamamlayıp 1995 yılında Bank of Montreal'de çalışma hayatına başlamıştır. 2013 yılına kadar ki süreçte Chicago'da KPMG ve Londra'da Accenture'de danışman olarak görev aldıktan sonar Trakya Cam Grubu'nda Tedarik Zinciri Yönetimi ve BT Hizmetleri Grup Müdürü olarak çalışmış, Denizbank'da Risk ve Kredi Tahsis projelerinden sorumlu Grup Müdürü olarak görev almış ve son olarak Aon Türkiye bünyesinde yeralan Risk Yönetimi Danışmanlığı'ndan sorumlu (AGRC – Aon Global Risk Consulting) Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır.

Özgür Erdem

1976 yılında İstanbul'da doğan Özgür Erdem, İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği'nden 2000 yılında mezun olmuştur. Profesyonel sigortacılık hayatına 2003 yılında Anadolu Sigorta'da Risk Yönetimi Uzmanı olarak başlamış, kariyerine 2008-2012 yılları arasında Marsh Sigorta ve Reasürans Brokerliği'nde İnşaat, Enerji ve Dağıtım Riskleri müdürü olarak devam etmiştir. 2012 yılında Aon bünyesine Direktör olarak katılan Özgür Erdem Aon Türkiye bünyesinde İnşaat, Enerji, Denizcilik, Havacılık ve Plasman'dan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır.

Kadir Köseoğlu

1979 yılında Konya'da doğan Kadir Köseoğlu, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği'nden 2001 yılında mezun olmuş, master eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi'nde 2013 yılında tamamlamıştır. Profesyonel iş hayatına Mod İnşaat A.Ş'de Saha Mühendisi olarak başlamış, ardından İnalp İnşaat ve Hub İnşaat'ta çeşitli görevlerde yer almıştır. Kariyerine 2005 -2013 yılları arasında Önder Sigorta ve Reasürans Brokerliği'nde Özel Riskler ve Projeler Müdürü olarak devam eden Köseoğlu 2013 yılında Aon bünyesine Direktör olarak katılmış Aon Türkiye bünyesinde Petrol&Gaz, İnşaat, Enerji, Üretim ve Finansal Risklerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır.

