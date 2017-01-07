AÖL Sınavları İptal Edilmedi, Sosyal Medyada İsyan Çıktı

İstanbul'da günlerdir alarm verilen kar yağışı AÖL sınavına girmek isteyenleri vurdu. Gece boyu İstanbul Valisi Vasip Şahin'den sınavın ertelenmesini isteyenler düş kırıklığına uğradı. Sınava girmek için 'tabiat koşulları'yla mücadele eden öğrencilerden bazıları başarılı oldu, bazılarıysa sınava yetişemedi. Bazı bölgelere soru kitapçığı gitmezken bazı bölgelerde de gözetmen öğretmenler sınav yerlerine ulaşamadı. AÖL isyanı sosyal medyaya ise böyle yansıdı:

R.Sessiz Mutfaǧı ‏@MutfakSesiz

Bahçeşehir de otobüs yok metro giden otobüs yok. 3 saat yolda kaldim.Sınava gidemedim.

Umutcan Bozan ‏@umutcanbozan

@vasipsahin 10 dk geç kalan insanlar içeri alınmadı sınav iptal edilmedi #BeklenenKarGeldiVe kahrolsun #aöl

Hasgül Yılmaz ‏@hasgl051

#aöl ulan sınava mi gidiyoruz diye evden çıktım minibüs itiyorum teşekkürler @vasipsahin

Dengesiz Ruh ‏@SelenCorr

Ulaşımların iptal olduğu bir şehirde sınav iptali yok yazık. #aöl

samet keser ‏@sametkeser

#AÖL böylesi rezil bir durumun içine düşmemiştim hiç... Sayın @vasipsahin #AÖL sınavı iptal mi? değil mi?kurumunuzdan bir açıklama bekleniyor..

beyincini ‏@beyincini

Başakşehir, sınav yeri uzak, otobüsler gidemiyor. Yüzlerce kişi para yatırdı hazırlandı. Emeğimiz boşa gidiyor.

fehim tastan ‏@FehimTastan

@vasipsahin başakşehirde sınavda görevli öğretmenim otobüs olmadığı için gidemedik 1 saat durakta bekledik gidemedik

Burak AĞ @BuraakAg

#aöl Sınavına evimizde giriyoruz YAZIKLAR OLSUN BAKAN SANA çok sağol ya bitirdin bizimmm 3 ayimizi çöpe attın

İsmail Karakaya ‏@TurkeyT67777345

@vasipsahin Sn.Valim Aöl sınavına girecek engellimiz var. Hava şartlarından dolayı bldiye araç tahsisini iptal etti. lütfn sınavı erteleyin!

İlkay Gönüllü ‏@ilkaygonullu

Bir de bugün AÖL sınavı var. Her taraf kapalı... Bu insanlar sınava nasıl girecek diye düşünüyorum....

Azize Bayramlar ‏@AzizeBayramlar_

Bu Havada neyin inadı #AÖL

Tipimamasitdi @_BsraKlc

Teşekkürler @vasipsahin kötü hava şartlarından dolayı gidemediğimiz #aöl sınavını iptal etmediğin için teşekkürler #VasipTatilYap yakma bizi

Neşe ‏@NeseeBulutt

#aöl Bir şehir düşünün ulaşımın tamamen iptal olduğu ama binlerce insanin gireceği sınavin iptal olmadığı RE ZA LET

AÖL soru ve cevapları gibi gerekli belgeler ve bilgilerin pek çoğu MEB'in resmi sitesi üzerinden takip edilebiliyor. MEB resmi sitesi üzerine yer alan aolweb.aol.meb.gov.tr sayfası üzerinde yer alan kullanıcı bilgileri ve güvenlik kodu bölümlerini eksiksiz ve doğru olarak giren adaylar, AÖL 2017 sınav giriş yerlerini öğrenip sınav giriş belgelerini edinebiliyor.

AÖL SINAV BİLGİLERİ

- Öğrenciler sınav giriş belgesinde yazılı sınav merkezleri ve okullarda (salon ve sırada) girmek zorundadırlar.

- Sınav giriş belgesinde bulunan açıklamaları okumanız ve açıklamalara uymanız yararınıza olacaktır.

- Kayıt yenileme işlemi yaptırdığı halde dersini seçememiş öğrenciler ile kayıt yenileme ücretini yatırıp ders seçme işlemini gerçekleştirememiş öğrencilerin Ders Seçimi sistem tarafından yapılmıştır. Seçilen derslerden sınava gireceklerdir.

- Yedek salonda öğrencilerin sınava alınması sınav sorguçlarının değerlendirilmesini geciktirmesi nedeni ile sadece geçerli mazereti olan öğrencilerimizin yedek salonda sınava girebilmek için müracaat etmeleri rica olunur.

- Sınavla ilgili tüm iş ve işlemler Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün yayımlamış olduğu sınav yönergesi ve talimatları doğrultusunda yapılacaktır.

AÖL SINAV TAKVİMİ

7 - 8 Ocak 2017 tarihinde yapılacak olan I. Dönem sınavları 3 oturum şeklinde aşağıda belirtilen gün ve saatlerde yapılacaktır.

I. Oturum 7 Ocak 2017 Cumartesi 09.30

II. Oturum 7 Ocak 2017 Cumartesi 14.00

III. Oturum 8 Ocak 2017 Pazar 09.30

2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı II. dönem kayıt yenileme işlemleri 30 Ocak- 8 Şubat tarihleri arasında yapılacak. II. Dönem sınavları 18-19 Mart tarihlerinde gerçekleşecek

2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı III. dönem kayıt yenileme işlemleri 08-18 Mayıs 2017 tarihleri arasında yapılacak. III. dönem sınavları ise 01-02 Temmuz 2017'de gerçekleşecek.