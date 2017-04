AÖF Bahar Dönemi Ara Sınavları başladı

ESKİŞEHİR - 1 Milyon 35 bin 601 öğrencinin sınava gireceği Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2016-2017 Bahar Dönemi Ara Sınavları başladı.

15-16 Nisan'da yapılması planlanan, ancak sınav tarihine 2017 Referandumunun denk gelmesi nedeniyle 29-30 Nisana ertelenen Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Bahar Dönemi Ara Sınavları başladı. 4 bin 92'si engelli, 2 bin 319'u cezaevinde bulunan öğrencilerle birlikte yaklaşık 1 milyon 35 bin 601 kişi AÖF Bahar Dönemi Ara Sınavlarına girecek. Ayrıca Açıköğretim öğrencileri, toplam 161 bin 472 salonda 2 gün boyunca 4 oturum şeklinde yapılacak sınavlarda ter dökecek.

Açıköğretim Fakültesi İşletme Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Murat Yıldız, Eskişehir'de girdiği sınav sonu görüşlerini aktarıp, soruların güzel ve mantıklı olduğuna değinerek, "3 yıldır İşletme Bölümü 1'inci sınıfı okuyorum. Sınav gayet güzel geçti. Soruları güzel ve mantıklı hazırlıyorlar. Çalıştığımız yerden çıkıyor, ben memnunum. Açıköğretim sistemi gayet iyi, hiçbir sıkıntı yok" şeklinde konuştu.

Açıköğretim sınavına giren İşletme Bölümü öğrencisi eşini bekleyen Bülent Ergün, Açıköğretim'den alınacak diplomanın ilerde işlerine yarabileceğini belirterek, "Eşim şuanda sınavda. Hem çalışıyor hem de dışarıdan Açıköğretimi bitirme uğraşı içerisinde. Biraz işten dolayı zor oluyor tabii ama yine de gerekli yani. Sonuçta bir fakülte diploması her zaman ilerde işimize yarayabilir. Emekliliğimiz yaklaştı belki bir iş yeri açma imkanımız olur diploma sayesinde. Bu amaçla yoksa başka bir sebebimiz yok. Çalışan kesim açısından avantajlı bir durum. Öğrencilik dönemi de bir yere kadar gidiyor. Daha sonra insan mecbur çalışma hayatına atılmak zorunda kalıyor. Bu Açıköğretim sayesinde, hem çalışma hem de öğrenme aşamalarından ikisini bir arada götürme imkanını sağlıyor" ifadelerini kullandı.

"Hayat şartları, aile durumları arasında derslerden geçmeye çalışıyoruz"

Çalışma Ekonomisi Endüstri İlişkileri 2'nci sınıf öğrencisi Ferhat Ünver ise, "Bugün 3 dersten sınava girdim. Öğleden sonra da bir sınavım var. Güzel geçti sınavım, diğerlerine nazaran. Bu sene başarılı olacağımı düşünüyorum. Açıköğretim sistemi değişiyor, değişik sistemler uyguluyorlar. Daha önce çan eğrisi diye bir sistem vardı. O sistemde çoğu kişi başarılı olabiliyordu. Açıköğretim sistemini yeniden değiştirdiler, yanlış doğruyu götürüyor şuanda. Yeterli derecede devamlılığı olmadığı için öğrencilerin başarı oranı haliyle düşüyor bu konuda. Hayat şartları, aile durumları arasında derslerden geçmeye çalışıyoruz şuan" dedi.