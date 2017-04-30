Anzer Balı Üreticilerini Sevindiren Karar

Rize'nin Anzer Yaylası'nda çiçek florasının korunmasına yönelik İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne bağlı Mera Komisyonu'nun aldığı karar Anzer Balı üreticilerini memnun etti.



Anzer Yaylası'nda otlayan keçi ve koyun sürülerinin çiçek florasına zarar vererek bal üretiminin düşmesine neden olduğu gerekçesiyle yıllardır mücadele veren yöredeki bal üreticilerinin çağrısı üzerine bu yıl Ballıköy sınırları içindeki yaylakların göçer ailelere kiralama yapılmaması yönünde İl Mera Komisyonu'nda karar alındı.



Dünyanın en şifalı ballarından bir tanesi olarak kabul edilen Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Anzer Yaylası'nda 3 bin rakımın üstündeki bölgelerde üretilen Anzer Balı'nın üretimi ile ilgili bal üreticileri, yıllardır bölgede otlayan keçi ve koyun sürülerinin çiçek florasını tahrip ettiği iddiasında bulunuyordu.



Anzer balı keçi ve koyun tehdidinden kurtuldu



Son yıllarda Anzer Balı üretimindeki düşüşü yaylada artan keçi ve koyun sayısına bağlayan bal üreticilerinin talepleri üzerine bu yıl Rize İl, Gıda Tarım ve Hayvancılık Mera Komisyonu bir karar alarak yaylayı göçer hayvancılık yapanlara kapattı.



Alınan kararda "İkizdere ilçesi Ballıköy sınırları içinde bulunan yaylakları yöre halkı arıcılık yapmak için kullandığından Ballıköy sınırları içindeki yaylakların göçer ailelere kiralama yapılması durumunda göçer hayvancılık yapan çiftçi aileleri ile yaylak sakinleri için 'can ve mal güvenliği ve asayiş açısından sakıncalı bulunduğu', bu nedenle göçer büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık yapan ailelere kiralanmamasına, talep eden ailelere de ilimizin genelinde talep edecekleri başka meralar için İl Mera Komisyonu'na başvuru yapmalarına oy birliği ile karar verildi" denildi.



Bal üretiminde artış bekleniyor



Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Anzer Ballıköy Muhtari Remzi Güzel, Anzer Yaylası'nda 500'e yakın farklı çiçek türü bulunduğunu ve bunlardan 80 tanesinin ise dünyada sadece Anzer'de görüldüğünü hatırlattı. Güzel "Yörede üretilen bal da özelliğini bu çiçeklerden alıyor. Keçi ve koyunlar otlarken bu çiçekleri tahrip ediyor, ezilen çiçeklerdeki tozlar ve çiçek özleri kaybolduğu için bal üretimi olumsuz etkileniyordu. Bölgede daha önce 2 bin küçükbaş hayvan yaylaklarda otlatılıyordu. Bu yıl bu ortadan kalktı. Bu nedenle bu yıl bal üretiminde ciddi bir artış bekliyoruz. . Bu karar Anzer balı üreten köylülerimiz için olumlu sonuç verecektir" dedi. - RİZE