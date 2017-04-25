Anzak çıkarmasının 102'inci yıldönümünde, Arıburnu önündeki Anzak Koyu'nda Şafak Ayini yapıldı. Yapılan törene atalarını anmak için Avustralya ile Yeni Zelanda vatandaşları yine ilgi göstermedi.

ANZAK KOYU'NDA ŞAFAK AYİNİ

Çanakkale'de Anzak Çıkarması'nın 102'inci yıl dönümü, Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı'nda, Arıburnu önündeki Anzak Koyu'nda Şafak Ayiniyle anıldı.

SADECE 500 KİŞİ GELDİ

Geçtiğimiz yılda bin 500 Anzak anma töreninde ataları için dua ederken, bu sene ise sayı daha azalarak 500 katılım gerçekleşti. Geceden geldikleri koyda Anzak torunları, sabaha kadar ayini bekledi. Geçen yıllara göre katılımın az olmasının sebebi ise yapılan olası terör olaylarından kaynaklandığı ileri sürüldü.

SAYGI DURUŞU YAPILDI

Şafak Ayini öncesi, Yeni Zelanda ile Avustralya askeri bandosu müzik dinletisi sundu. Alana kurulan dev ekranlardan savaş ile ilgili belgeseller, savaşa katılan askerlerin anıların anlatıldığı röportajlar yayınlandı. Askerlerin ilk ayak bastığı koyda, Avustralya ve Yeni Zelanda'nın bir kültürü haline getirdiği Şafak ayininde, harekat boyunca hayatını kaybeden Avustralya, Yeni Zelanda ve Türk askerleri için saygı duruşu yapıldı. Yerel dilde müzik çalındı.

BAKAN O GÜNÜ BÖYLE ANLATTI

Yapılan ayinde konuşan Avustralya Dışişleri Bakanı Julie Bishop, "25 Nisan 1915'de şafak söktüğünde, Avustralya ve Yeni Zelanda Ordu Birlikleri'nden yüzlerce Avustralyalı asker, Gelibolu olarak bilinen kayalık yarlarla dolu yarımadanın karanlık sahiline ayakbastı. Büyük harbin başlamasından sonra aylar içerisinde binlerce Avustralyalı erkek, uzak diyarlarda savaşmak için orduya katılmak üzere gönüllü oldular ve evlerinden uzaktaydılar. Her çevreden, her kesimden Avustralyalı evlatlar ve babalar, kocalar ve kardeşler, vatansever çağrıya yanıt vermişlerdi. En çok sevdiklerini ve değer verdiklerini geride bırakmışlardı. Kumsala ilk çıktıkları anlarındaki Türk kuvvetlerinin hücumu altında iyimserlikleri yine de şaşırtıcıydı. Anzak'ların kestiremedikleri, kendi vatanlarını savunmaya kararlı Türk ordusunun cesaret, disiplin ve azmiydi. Kanlı bir açmaz ortaya çıkmıştı. Sekiz aylık bir cehennem sonrası, ve 11 bin 400 Anzak öldükten ve 24 bin 100 ANZAK yaralandıktan sonra, Aralık 1915'e gelindiğinde Anzak'ların geri çekilmeleri emredildi. Askeri tarihte yeni bir sayfa yazılmıştı, yeni bir millet sınanmış ve tanımlanmıştı. 25 Nisan takvimlerimize en kutsal ulusal gün olarak kazınmıştır" dedi.