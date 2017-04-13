Anzak Torunlarına 'Özel Timli' Koruma

BÜLENT ERSÖZ - Çanakkale Kara Savaşları'nın 102. yılı dolayısıyla organize edilen, 24-25 Nisan'daki törenler için Gelibolu Yarımadası Tarihi Alanı'na gelecek yerli ve yabancı konukların güvenliği, özel ekipmanlarla donatılmış personelin de aralarında bulunduğu jandarma ekiplerince sağlanacak.



AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, törenler öncesinde hazırlıkların sürdüğü tarihi yarımadadaki güvenlik düzeyi, üst seviyeye çıkarıldı.



Kente gelecek konukların 24-25 Nisan tarihlerinde yapılacak anma programlarına katılacağı alanlar Çanakkale İl Jandarma Komutanlığında görevli, konusunda uzman ekiplerce kontrol edilerek bir harita oluşturuldu.



Ekiplerin yaptığı istişareler sonucunda, bölgede 24 saat esasına göre asayiş, motorlu asayiş, trafik, atlı jandarma ve jandarma özel harekat timlerinin bulundurulmasına karar verildi.



Konukların anma faaliyetlerini huzurlu bir ortamda yapmaları ve herhangi bir aksama yaşanmaması için hayata geçirilen tedbirler kapsamında, bölgede görev alacak jandarma personeli sayısı, törenlerin gerçekleştirileceği tarihlerde bin 500'e çıkarılacak. Jandarma ekiplerinin bir bölümü, özel ekipmanlarla donatılmış personelden oluşacak.



Törenlerin yapılacağı Anzak Koyu, Lone Pine Anıtı, Conkbayırı, Fransız ve İngiliz anıtları ile 57. Alay Şehitliği ve Şehitler Abidesi'ndeki alanlar öncelikli olmak üzere, 3 Nisan'dan itibaren kontrol altına alına alındı.



Yaya ekiplerin yanı sıra motorlu jandarma personeli de kontrol noktalarına ulaşımda hızlı bir reaksiyon gösterecek. Atlı birlikler ise özellikle kırsal alan kontrollerinde etkili rol oynayacak.



"Şafak Ayini ve 57. Alay Yürüyüşü"ne atı birlikler



Bölgedeki diğer mobil asayiş ekipleri ve özel ekipmanlar ile donatılmış personel, teknolojinin son imkanlarını kullanıp, tören alanlarındaki huzur ve güvenliğin sağlanmasına katkı sunacak.



Nevşehir'deki Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi'nden (JAKEM) gelen atlı jandarma birliği 24-25 Nisan tarihlerinde Anzak Koyu'nda yapılacak "Şafak Ayini" ve Kocadere köyünden başlayarak Conkbayırı'nda tamamlanacak olan "57. Alay Yürüyüşü"nde görev alacak.