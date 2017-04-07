Anzak Koyu'nda Güvenlik Önlemleri Arttırıldı

ÇANAKKALE'de, Gelibolu Yarımadası'nda 25 Nisan sabahı Anzak Koyu'nda düzenlenecek törenler öncesi Avustralya'dan gelen terör uyarısı bölgede güvenlik önlemlerinin üst düzeye çıkarılmasına neden oldu. Jandarma, tören hazırlıklarının yapıldığı Anzak Koyu'nda 24 saat devriye görevi yapmaya başladı.



Avustralya Dışişleri Bakanı Julie Bishop ve Gazi İşlerİ Bakanı Dan Tehan'ın 25 Nisan günü Anzak törenleri için yaptığı terör uyarısının ardından gözler Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Anzak Koyu'na çevrildi. Çanakkale'de turizmcilerin, Avustralya'lı bakanların yaptığı açıklamanın teröre hizmet ettiği yönündeki değerlendirmesinin ardından güvenlik güçleri, 25 Nisan'da saat 05.30'da Anzak çıkarmasının 102'inci yıldönümü törenlerinin yapılacağı Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Anzak Koyu'nda güvenlik önlemlerini arttırdı.



Avustralyalı bakanların törenlere katılacak olan vatandaşları için yaptığı endişe verici terör uyarısına rağmen Avustralya Hükümetinin, Anzak Koyunu'nda yapılacak Şafak Ayini için hazırlık yapması dikkat çekti. Tören alanında bugün kuvvetli sağanak yağmura rağmen hummalı bir çalışma sürdüğü görüldü.



Anzak çıkarmasının 102'inci yıl törenlerine katılımın az olacağı beklentisiyle tören alanına 500 kişilik portatif tribün hazırlandı. Arıburnu yarlarının hemen altına ise küçük çadırlar kurulmaya devam ediyor. Tüm bu çalışmalar devam ederken bölgenin güvenliğinden sorumlu olan jandarma ise tören alanında 24 saat devriye görevi başlatarak, adeta kuş uçurtmuyor. Hem silahlı jandarmalar, hem de motosikletli asayiş timleri bölgede sürekli devriye gezerek bölgenin güvenliğini sağlıyor. Tören gününe kadar bölgedeki güvenlik önemleri 24 saat süreyle devam edecek. Tören günü ise çok sayıda jandarma timi bölgede güvenliği sağlayacak. - Çanakkale