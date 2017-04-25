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Anzak Koyu'nda Geleneksel 'Şafak Ayini' Yapıldı
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Anzak Koyu'nda Geleneksel 'Şafak Ayini' Yapıldı

Çanakkale Kara Savaşları'nın 102. yılı anma törenleri kapsamında atalarını anmak için Gelibolu'na gelen Avustralyalı ve Yeni Zelandalıların katılımıyla Anzak Koyu'nda "Şafak Ayini" gerçekleştirildi.

Anzak Koyu'nda Geleneksel 'Şafak Ayini' Yapıldı

Çanakkale Kara Savaşları'nın 102. yılı anma törenleri kapsamında atalarını anmak için Gelibolu'na gelen Avustralyalı ve Yeni Zelandalıların katılımıyla Anzak Koyu'nda "Şafak Ayini" gerçekleştirildi.

Kaynak: Dunya.com

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