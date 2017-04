Antrenörlük Kursu Açıldı

Türkiye Futbol Federasyonu ve TÜFAD iş birliği ile TFF grandson C Kursu Erzincan'da verilmeye başlandı. 10 gün sürecek olan kursa 30 kursiyer katıldı. Teorik ve Pratik olarak verilecek kurs sonrasında başarılı olan kursiyerlere TFF grandson C Kursu antrenörlük belgeleri verecek. Erzincan'da antrenör eksikliğini gidermek amacıyla uzun uğraşlar neticesinde TFF grandson C Kursunu Erzincan'a getiren Türkiye futbol Antrenörleri Derneği Erzincan Şube Başkanı Yılmaz Toyran, Erzincan'da ki futbol antrenörlüğü eksikliği giderilmesi planlanıyor. Toyran; "Türkiye Futbol Federasyonu ve TÜFAD iş birliği ile yapılan TFF grandson C Kursu bugün ilimizde başladı. 17 Nisan 27 Nisan tarihleri arasında yapılacak. Toplam 30 katılımcımız var. Federasyondan iki hocamız geldi. İhtiyacımız olan antrenörleri yetiştirmeye çalışıyoruz. Erzincan'da antrenör eksikliğimiz var. Bunu gidermek amacıyla Uzun uğraşlar neticesinde federasyon ve TÜFAD iş birliğiyle kurs açtık. Pratik ve teorik olmak üzere kurs verilecek. İnşallah iyi antrenörler yetiştiririz. Türkiye'nin çeşitli illerinden antrenörler katıldı. Özellikle biz Erzincan'dan katılım olmasını istedik. Şuanda 15'e yakın Erzincan'dan kursiyerimiz var. İnşallah amatör futbolumuza ve ilerleyen günlerde profesyonel futbola katkı sağlayacak kişiler. Zaten eski futbolcular kendileri. Kursumuz 30 kişiyle sınırlıdır. İlk olarak Erzincan'a öncülük verdik. Geriye kalan boşluklarda da Türkiye'nin değişik illerinden gelen antrenörlerle sayıyı tamamladı. Bu kurs sonrasında bir kere TFF grandson C Kursu belgesi alacaklar. Yönetici kartıyla antrenörlük yapman arkadaşlarımız vardı. Şuanda kendi belgesini alacak, sahaya girecek. Sıfırdan başlayan bir çocuk gibi futbolun bütün temellerini görecek burada. Kesinlikle kursiyerlerimiz farkını görecekler. bilginin sonsuz olduğunu ve kendi yaptıkları hataları görüp düzeltecekler İnşallah" dedi. - ERZİNCAN