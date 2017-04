Antmütder Başkanı Karataş'tan Kapora Uyarısı

Antalya İnşaat Müteahhitleri Derneği (ANTMÜTDER) Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Karataş, gayrimenkul alım ve satımında hazırlanan kapora sözleşmesinin iki taraf için de garanti altına alan bir düzenleme olduğunu söyledi.



ANTMÜTDER Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Karataş, gayrimenkul alım ve satımlar sırasında kapora sözleşmesinin hazırlanması gerektiğini ifade etti.



Gayrimenkul satışında kaparo aşamasının işin resmiyetine döküldüğü bir aşama olduğunu ifade eden Karataş, "Bu aşama basit bir aşama gibi görünse de önemli ve dikkat edilmesi gereken hususları içerir. Kaparo, işin her hususunda anlaşıldığı, son hazırlık ve prosedürler için ihtiyaç olan vakit için istenen bir müsaadedir. Piyasada kullanılan tabiri ile işin adının konulmasıdır. Aynı zamanda satılan gayrimenkulün satıştan kalkması ve başka bir alıcının almasının önüne geçmektir. Bu nedenle dikkatli düzenlenmiş bir kapora sözleşmesi, iki tarafın da garanti altına alan düzenlemeler içermek zorundadır" dedi.



Kapora sözleşmesi



Kapora sözleşmesi ile satışın sonlanması konusunda da az sorun yaşandığını belirten Deniz Karataş, "Kapora tam olarak fiyatta ve ödeme şeklinde anlaştıktan sonra verilir. Kapora vermeden kapora sözleşmesinin hazırlanması ve her iki tarafında bu sözleşmeyi imzalaması gerekir. Bu noktada profesyonel bir gayrimenkul-emlak danışmanı ile çalışmanızın büyük faydasını görürsünüz. Kapora sözleşmesine, kapora verilen tarihi, satışın yapılacağı tarihi, alıcı-satıcı ve şahit olarak birinin TC kimlik numaraları ile birlikte isim ve imzaları mutlaka yazılmalıdır. Eğer taraflar şirket ise şirket adı, vergi no, vergi dairesi, yetkili kişi imza ve kaşesi olsun. Genellikle kredi için veya kalan tutarı toparlamak için süreye ihtiyaç vardır. Ama ne olursa olsun üzerinde tekrar durmakta fayda var; satışın yani tapu devrinin ne zaman yapılacağını gün olarak sözleşmeye yazın. ve tabii ki, verilen kapora tutarını yazın. Bunlarla birlikte, ada-parsel-adres-bina ve daire no gibi gayrimenkule ait bütün detayı mutlaka yazın" ifadelerini kaydetti.



"Kapora tutarının belli bir kuralı yoktur" diyen Karataş şöyle devam etti:



"Tavsiyemiz toplam tutarın yüzde 10 ile yüzde 20 arasında olmalıdır. Daha az verirseniz mal sahibi memnun olmayabilir, çok verirseniz kalanı ödeme konusunda zorlanabilirsiniz ve satın alınan gayrimenkulün fiyatı hangi para cinsinden ise kaporanın da o para cinsinden verilmesi daha faydalı olacaktır. Kapora iade edilmemek üzere alınır. Ama yine bir kıstas yoktur ve karşılıklı anlaşarak iade edilebilir. Kaporanın iade edilip edilmemesi konusu da, kapora sözleşmesine yazılmalıdır.