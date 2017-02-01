Antmutder Başkanı Karataş'tan Ev Alacaklara Hatırlatma

Antalya İnşaat Müteahhitleri Derneği (ANTMUTDER) Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Karataş, Resmi Gazete'de yayınlanan ve 2 ay geçerli olacak olan ve 150 metre karenin üzerinde bulunan evlerden alınacak yüzde 18'lik Katma Değer Vergisi'nin(KDV), yüzde 8'e düşürüldüğünü söyledi. Karataş, kararın Türkiye genelinde 10 bin 530 sokakta yapılan konutları kapsadığını ifade ederek "KDV oranı yüzde 18 olan, ancak henüz teslim edilmemiş, faturası kesilmemiş olan konutlardan 8 Eylül 2016-31 Mart 2017 tarihleri arasında teslim ve faturası kesilecek olan konutlar için KDV oranı yüzde 8 uygulanacak. Arada oluşacak yüzde 10'luk KDV fark müteahhit ya da inşaat şirketi tarafından konutu satın alan tüketiciye iade edilecek. Vatandaşlar mutlaka bu haklarını istesin" dedi.



Antalya İnşaat Müteahhitleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Karataş, yayımladığı yazılı açıklamada, "8 Eylül 2016'da Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren ve 31 Mart 2017 kadar geçerli olan düzenlemeyle, 150 metre karenin üzerinde evlerden alınan yüzde 18 KDV oranının, yüzde 8 seviyesine düşürüldüğünü söyledi. Karataş, Ev almak isteyenlerin ve ev satanların bu durumdan memnun olduğunu belirtti. Deniz Karataş, "Bu karar Türkiye genelinde 10 bin 530 sokakta yapılan konutları kapsıyordu. KDV oranı yüzde 18 olan, ancak henüz teslim edilmemiş, faturası kesilmemiş olan konutlardan 8 Eylül 2016-31 Mart 2017 tarihleri arasında teslim ve faturası kesilecek olan konutlar için KDV oranı yüzde 8 uygulanacak. Arada oluşacak yüzde 10'luk KDV fark müteahhit ya da inşaat şirketi tarafından konutu satın alan tüketiciye iade edilecek. Bu hakkınızı istemeyi unutmayın" diye konuştu.



"Banka kredisi çekip ev alanlara hatırlatma"



Aldığı konut için banka kredisi kullananlar için de hatırlatmada bulunan Deniz Karataş, şunları söyledi:



"Bankalar verdiği kredi için KDV hesaplamaz, BSMV (Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi) hesaplar. BSMV, konuttan bağımsız olarak verilen kredi için alındığı için bir iade hakkı da doğmamaktadır. Ancak, konut alımında KDV inşaat firması müteahhit tarafından sizin adınıza düzenlenen faturada gösterilerek tahsil edilir. Ne kadar KDV ödediğinizi firmanın düzenlediği faturada görebilirsiniz. Diğer bir ifadeyle, satın aldığınız konut yüzde 1 KDV oranına tabi iken İnşaat firması bizden yüzde 8 veya yüzde 18 KDV tahsil etmiş ise, ki bu da İnşaat firmasının lehine olmayacağından çokta rastlanır bir durum değildir. Ancak böylesine istisnai bir durumda KDV Kanunun 'fazla ve yersiz ödenen KDV' hükümleri dairesinde fazladan ödenen KDV'yi geri isteyebiliriz. Buna göre, öncelikle yanlış vergi hesaplayan inşaat firması alıcıya vergiyi iade edecektir. İade ettiğine dair belgeyle birlikte beyannamesini düzelterek vergi dairesine başvurur. Böylelikle fazla tahsil ederek vergi dairesine yatırdığı vergiyi, vergi dairesinden iade alabilecek veya başka vergilerine mahsup edebilecektir. Dolayısıyla konut alan kişiler eğer verginin yanlış hesaplandığını düşünüyorsa müteahhitte başvurmalıdır."



Bakanlar kurulu kararındaki hükümler yayınlanma tarihinde uygulamaya girdiğini söyleyen Antalya İnşaat Müteahhitleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Karataş, "08 Eylül 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan 2016/9153 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yapılan düzenleme ile 31 Mart 2017 tarihine kadar geçerli KDV oranları 150 m2'den büyük evler için yüzde 8, 150 m2'den küçük Büyükşehir olmayan yerlerdeki evler için yüzde 1, 150 m2'den küçük büyükşehirlerde olan evler için, birim değeri 0-499 TL arası olanlar için yüzde 1, 500 TL ve üzeri evler için yüzde 8'dir" dedi. - ANTALYA