Antitank Füzesi Parçaları Ele Geçirildi

Zonguldak Limanı gümrük sahasında bir tırda, antitank füze yapımında kullanılan 2 dürbün ile 2 tetik mekanizması ele geçirilirken, gözaltına alınan İran uyruklu 1 kişi tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, Zonguldak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin denetimi kapsamında, 27 Nisan'da Ukrayna'dan Ro-Ro gemisiyle Zonguldak Limanı gümrük sahasına gelen E.E'nin (38) kullandığı tırın çekici ve dorsesinde arama yapıldı.



Aramada, gizli bölmelere saklanmış halde antitank füze yapımında kullanılan 2 dürbün ile 2 tetik mekanizması ele geçirildi.



Olaya ilişkin İran uyruklu tır sürücüsü E.E, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.



Bu arada E.E'nin, Ukrayna'dan aldığı malzemeleri, Ro-Ro gemisiyle Zonguldak Limanı'ndan İran'a götüreceği öğrenildi.