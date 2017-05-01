Antikapitalist Müslümanlardan alternatif 1 Mayıs anması

Hayatını kaybeden işçiler için gıyabi cenaze namazı kılındı



İSTANBUL - Antikapitalist Müslümanlar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü nedeniyle Fatih Camii'nde toplanarak hayatını kaybeden işçiler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Antikapitalist Müslümanlar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü nedeniyle hayatını kaybeden işçiler için gıyabi cenaze namazı kıldı. Fatih Camii'nde toplanan yaklaşık 25 kişilik gruba gıyabi cenaze namazını İhsan Eliaçık kıldırıldı. Namazın ardından grup, "Mülk Allah'ındır" yazılı pankart açarak kortej eşliğinde Saraçhane Parkına doğru yürüyüşe geçti. Antikapitalist Müslümanlar yürüyüş boyunca,"Allah, Ekmek, Özgürlük", "Mavi Marmara Onurumuzdur" sloganları atarak Saraçhane Parkına giriş yaptı. Burada yapılan basın açıklamasının ardından grup olaysız bir şekilde dağıldı.

Basın açıklaması sırasında polis ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemi alındığı görüldü.