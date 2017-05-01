Antikapitalist Müslümanlar'dan Alternatif 1 Mayıs Anması

Antikapitalist Müslümanlar grubu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Fatih Camii'nde toplanarak hayatını kaybeden işçiler için gıyabi cenaze namazı kıldı.



Antikapitalist Müslümanlar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle hayatını kaybeden işçiler için gıyabi cenaze namazı kıldı. Fatih Camii'nde toplanan 25 kişilik gruba gıyabi cenaze namazını İhsan Eliaçık kıldırdı. Namazın ardından grup, "Mülk Allah'ındır" yazılı pankart açarak kortej eşliğinde Saraçhane Parkı'na doğru yürüyüşe geçti. Yürüyüş boyunca, "Allah, Ekmek, Özgürlük", "Mavi Marmara Onurumuzdur" sloganları atarak Saraçhane Parkı'na giriş yapan grup, burada yapılan basın açıklamasının ardından olaysız bir şekilde dağıldı.



Basın açıklaması sırasında polis ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemi alındığı görüldü. - İSTANBUL