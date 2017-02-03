Antika Saatlere Yoğun İlgi

Gaziantep'te antika sarayında sergilenen 200 yıllık saatler yoğun ilgi görüyor. Saatler, 5 ile 25 bin TL arasında satışa sunuluyor.



Gaziantep Özarslan Antika Sergi Sarayında bulunan çoğu Fransız ve Alman yapımı eski saatler, yapıldığı döneme ait ünlü isimleri simgelerken, benzeri dünyanın hiç bir yerinde bulunmuyor. Fiyatları 5 bin ile 25 bin TL arasında değişen saatler, saat ve nostalji severler ile koleksiyonerlerin yoğun ilgisini görüyor. Saatlerin satış değeri ise simgelediği önemli isimlerin yanı sıra büyüklükleri ve el işlemesine göre de değişiyor. Meraklılarını sergi sarayına davet eden müzenin sahibi Hani Özaslan, "Bu müzede saatleri sergiliyoruz. Saatlerin çoğu alman en çokta Fransız saatleri var. Devlet başkanlarının zamanında kullandığı saatler var. Osmanlıda cami ve sarayda kullanılan saatler var. Saatlerin hepsi eski. En pahalı saat 2 metreyi aşan Fransız yapımı saattir. Fiyatı 20 bin TL'dir. Fransız yapımı bir başka saat ise, 6 bin TL'dir fiyatının çok olması da üzerinde yer alan heykeldir. Bu heykel kral ve kraliçelerin heykelidir" dedi.



Antika sarayını gezenlerde zamanda nostaljik yolculuğa çıktıklarını belirterek, fiyatların ise imkanı olanlar için pahalı olmadığını ifade etti. - GAZİANTEP