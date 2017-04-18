Antika eşyaları açık arttırmayla satılıyor

Antika tutkunları, fazla eşyalardan para kazanırken, koleksiyonlarının eksik parçalarını da tamamlıyor



GAZİANTEP - Gaziantep'te bir araya gelen antika eşya tutkunları, ellerindeki fazla eşyaları açık arttırmayla satıyor. Mezat yöntemi ile eksik parçalarını tamamlayan antika severler, ihalelere yoğun ilgi gösteriyor.

Gaziantep'te yıllar öncesinde sosyal medya ve tanıdıklar vasıtasıyla tanışan antika tutkunları, iki haftada bir toplanarak, kullanılmayan ve fazla antika eşyalarını açık arttırmayla satıyor. .

Satılığa çıkarılan eşyalar arasında tarihi radyolar nostajik makineler, gaz fenerleri, Osmanlı dönemine ait tüfek gibi yakın döneme ait eşyalar daha fazla ilgi görüyor. Antika tutkunlarından Memik Filiker, "Burada iki haftada bir toplanıyoruz. Antika meraklıları buraya gelip ya eşyalarını satıyor, yada antika eşyalar alıyor. İnsanlar kullanmadıkları antika değeri taşıyan eşyaları getirip burada mezat dediğimiz açık arttırma yöntemiyle satıyor. Almak isteyen vatandaşlarda bu eşyaları alıyor" diye konuştu.

Eşyalarından para kazanan antikacılar, bu yöntemle eksik parçalarını da tamamlama şansı buluyor. İhalelere, antika eşya merakı bulunan vatandaşlar da katılarak, hem eşya satabiliyor hem de satın alabiliyor