Antik Perge Kentinin Anıtsal Çeşmesi Tekrar Akacak

ANTALYA'nın Aksu ilçesinde yer alan tarihi antik kent Perge'de bulunan anıtsal çeşme, tekrar suyla buluşacak. Vali Münir Karaloğlu, henüz ziyarete kapalı tutulan antik kentteki arenanın da rölöve çalışmalarının ardından derhal ziyarete açılması talimatı verdi.



Antalya Valisi Münir Karaloğlu, kamu kurumları müdürleriyle Aksu ilçesinde yer alan tarihi antik kent Perge'de incelemelerde bulundu. Antalya Müzesi Müdürü Mustafa Demirel'den devam eden kazı çalışmalarının yanı sıra antik kentin mevcut durumu hakkında bilgi alan Vali Karaloğlu, anıtsal çeşmenin önünde de gazetecilere poz verdi. Anıtsal çeşmenin tekrar akmasını isteyen Karaloğlu, Devlet Su İşleri kanallarından borularla taşınacak suyun anıtsal çeşmeye ulaşacağını aktardı.



60 BİN ZİYARETÇİ VALİYİ ÜZDÜ



Vali Karaloğlu, Perge'yi çağının bütün özelliklerini taşıyan müthiş bir kent olarak tanımladı. Her şeyiyle ayakta olmaya devam eden kentte çok sayıda heykelin çıkmaya devam ettiğini dile getiren Karaloğlu, bir de üzüntüleri olduğunu söyledi. Karaloğlu, "Burası yoğun turizm faaliyetlerinin olduğu bir merkezde yer alıyor. Bölgeye yaklaşık yılda 10 milyon ziyaretçi gelirken Perge'yi ziyaret edenlerin sayısı geçen yıl 60 binde kalmış. Antalya'da turizm ile ilgili yeni şeyler söyleme zamanı geldi geçiyor. Eğer Perge'ye 60 bin turist geliyorsa hepimizin düşünmesi gerekiyor. Yeni bir bakış açısını yakalamak zorundayız" dedi.



TURİZMDEKİ ANLAYIŞ DEĞİŞMELİ



Turizm sektörü temsilcilerine seslenen Vali Karaloğlu, "Eğer Antalya'da Perge'ye 60 bin, Aspendos'a 300 bin kişi, Antalya Müzesi'ne 60 bin kişi giriyorsa başta ilin valisi olarak benim ve sektördeki bütün oyuncuların olayı yeniden düşünmesini gerektiriyor. Turizmdeki anlayışı değiştirmek zorundayız. Arzu edersek kentimize gelen turistin bir gününü Perge'de geçirtebiliriz. Bir gün gezebilecek yeterliliği var. Bunu sağlarsak Antalya'ya gelenlerin kalış sürelerini bir gün uzatabiliriz. Rehberler eşliğinde 15 dakika gezmek, Perge'yi gezmek anlamına gelmez. Burayı detaylı gezdirmemiz lazım" diye konuştu.



'SÖYLEMEYE UTANIYORUM'



Münir Karaloğlu, kültür turizmini detaylıca ele almak gerektiğini belirterek, talep gelmesi durumunda ören yerlerini gece de ziyarete açabileceklerini söyledi. Karaloğlu, şöyle devam etti:



"Yeter ki talep gelsin, biz 24 saat buraları açmaya hazırız. Gelsinler gece buralarda farklı etkinlikler yapsınlar. Beraber kullanalım buraları. Önemli olan buraların kullanılması. Elimizde bu kadar kıymetli değerler var. Herhangi bir ülkenin elinde sadece Perge olsa bile sadece burayı görmeye 10 milyon insan gelir. Bizdeki rakam 60 bin, söylemeye bile utanıyorum, bunu mutlaka düzeltmemiz gerekiyor."



ZİYARETE AÇILSIN TALİMATI



Perge antik kentte bulunan arenanın neden kapalı olduğu sorusunu cevaplandıran Müze Müdürü Mustafa Demirel ise sahnede statik sorunların yanı sıra henüz güvenlik riski bulunduğunu söyledi. Demirel, güvenliğin sağlanmasının ardından 8 bin kişilik arenanın ziyarete açılacağını dile getirince Vali Karaloğlu, rölöve çalışmalarının ardından güvenli olmayan bölümlerin kapalı tutulmasını, ancak arenanın bir an önce ziyarete açılması talimatını verdi.



- Antalya