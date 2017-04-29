Antik Perge Ayakta, Esnafı Çöküşte

ANTALYA kent merkezine 17 kilometre uzaklıktaki Roma döneminin önemli kentlerinden antik şehir Perge, günümüze kadar ayakta durmaya devam ederken, turistlere hediyelik eşya satan Pergeli kadınlar stantlarını birer birer kapatmaya başladı.



Aksu İlçesi sınırlarında yer alan, bir dönem Pamfilya Bölgesi'ne başkentlik yapan, eski dönemlerin en güzel ve en zengin şehirleri arasında gösterildiği belirtilen antik Perge şehri günümüze kadar dik durmaya devam ediyor. Kazılarda çıkan heykellerinin yanı sıra birçok buluntusuyla Antalya Müzesi'nin en önemli besleyicisi arasında yer alan Perge'de ziyaretçi sayısında ciddi düşüş kaydedildi. 2014 yılında 190 bin turisti ağırlayan Perge, 2015'te 112 bin 390 kişiyi ağırlarken, bu sayı geçen yıl 60 bine kadar düştü.



24 STANTTAN 10'U KAPANDI



Turist sayısının düşüşü, en çok antik Perge ören yeri giriş kapısı önünde açtıkları stantlarda tatilci ve turistlere yönelik çeşitli hediyelik ve dekoratif süs eşyaları üretip satan Pergeli kadınları etkiledi. Geçen yıl yenilenen 24 stantta daha çok satış yapacaklarını düşünen kadınlar, beklediklerini bulamadı. 2.5 metrelik stantlara aylık 200 lira kira ödeyen kadınlardan 10'u iş yapamadıkları gerekçesiyle stantlarını bıraktı. Satışa devam eden kadınlar ise eskisi gibi iş yapamadıklarını belirterek, turist sayısının düşmesinin devam etmesi durumunda stantlarını kapatacaklarını söyledi.



ŞOFÖRLERE TUVALET İÇİN MÜZEKART TEKLİFİ



Perge'ye turist getiren tur şirketlerinin şoförleri de sıkıntı yaşadıklarını kaydetti. Turistleri getirdikten sonra yiyecek ya da içecek bulabilecekleri yakında bir büfe olmadığını dile getiren şoförler, en büyük sıkıntılarının tuvaletlerin antik kent içerisinde kalması olduğunu kaydetti. Şoförler, "Tuvalete girmek istediğimizde bizden 25 lira giriş ücreti isteniyor. Biz de birkaç kilometre ötedeki Aksu İlçesi'ne giderek ihtiyacımızı gideriyoruz" dedi.



Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun Perge'yi ziyareti sırasında Antalya Müzesi Müdürü Mustafa Demirel, şoförlerin tuvalet konusunda kendilerini BİMER'e şikayet ettiğini belirtmesi üzerine "Şoförler de 50 liraya müzekart alsın, bir yıl boyunca tuvalete istediği kadar girsin" önerisinde bulundu.



- Antalya