Antik Metal Dokulu Allıgator Rusty

Creative Effect grubu sağlıklı boya ürünleri, duvarlara sedef, saten, mermer, metalik, toprak ve sim efektleri vererek mekânlar için sıra dışı alternatifler yaratıyor. Alligator'ün özel efektli ve dokulu ürünleriyle iç ve dış mekanlar artık daha farklı, daha modern ve daha etkileyici bir hale geliyor.

Antik Metal Dokulu Boya Alligator Rusty

"Creative Effect" ürün bünyesinde yer alan Alligator Rusty, iç cephelere yeniden hayat veriyor. Su bazlı, antik metal efekt görünümlü, dekoratif özellikli son kat iç cephe boyası Alligator Rusty, antik metal dokusunu altın ve gümüş efektleriyle birleştirerek üç farklı görünüm sunuyor, mekanlardaki geçmişin izleri günümüze taşınıyor.

Uygulama yöntemine göre farklı desen elde etmenin mümkün olduğu Alligator Rusty, kullanıma hazır olarak tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılıyor. Daha nitelikli ve prestijli ürünlere arzu duyan tüketicileri heyecanlandıracak, üst düzey hizmet anlayışı ile yeni bir soluk aldıracak Alligator Rusty, standart görünümü dışında gold ve silver efektli görünümüyle de alternatifler sunuyor. Rusty ürününde istenilen görünüm ve rengin elde edilebilmesi için iki kat uygulama yapılması öneriliyor. Renk seçimi de Alligator Ürün Rehberi veya Alligator Rusty kartelasından yapılabiliyor.