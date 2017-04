Antik Kentte Doğa Yürüyüşü - Düzce

Düzce'de düzenlenen etkinlikte vatandaşlar, Prusias Ad Hypium antik kentinde yürüyüş yaptı.



Düzce Belediyesi ve Konuralp Turizm MARKA ekibi tarafından düzenlenen trekking etkinliğine katılan Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Konuralp Mahallesi'nin tarihi dokusunun turizme kazandırmak istediklerini söyledi.



Prusias Ad Hypium antik kentinin de yer aldığı bölgede çeşitli etkinlikler gerçekleştirdiklerini anlatan Keleş, "Bu doğa yürüyüşü Konuralp'te daha önceden belirlediğimiz bir destinasyon üzerinde olacak. Bu destinasyon Atlıkapı'dan başlıyor. Bu Atlıkapı'yı Konuralp'in giriş kapısı olarak belirliyoruz. Şu an antik tiyatronun içerisindeyiz. Buradan da su kemerine doğru yürüyeceğiz. Oradan dereye ineceğiz. Mayıs çiçeklerinin içerisinden bir yürüyüş olacak bu. Derenin içerisinde bir turistik tesis yapıldı, tam bir köy ortamı oluşturuldu. Oradan derenin içerisinden yürümek suretiyle Roma köprüsüne geçeceğiz. Oradan da tekrar başladığımız noktada yürüyüşümüzü bitirmiş olacağız." ifadelerini kullandı.



Keleş, yapılan trekking etkinliğinin önümüzdeki aylarda daha farklı anlamlar kazanacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Hem antik kentteki kazı çalışmaları biraz daha ilerlemiş olacak, hem de Roma Köprüsü ile çalışmalar ilerlemiş olacak. Biz bu yürüyüş yolunun üzerine ışıklı aydınlatılmış, çiçeklendirilmiş, yer yer farklı bir takım tekniklerle desteklenmiş bir yürüme yolu yapacağız. Bittiği noktada da şu anda Konuralpli hemşehrilerimizden oluşturduğumuz bir ekip tarafından hazırlanan bazı satışa uygun bir takım materyallerin satıldığı bir satış ofisi oluşturacağız. Burada bir ev kiraladık. Tarihi konaklardan iki tanesini kiraladık ve bunları hızla pansiyona dönüştürüyoruz. Ayrıca Konuralp yemekleri yapan bir restorant yapıyoruz. Buraya gelen kişi dört sorunun cevabını bilerek gelecek. Ne görecek, ne istikamette yürüyecek, ne satın alacak, Konuralp'e ait ne yiyecek nerede yatacak? Bunları söyleyemezsek gelen insanlara hiçbir cazibe yok demektir. Bu açıdan biz bir an önce kazı çalışmalarını belirli bir noktaya getirmek durumundayız."



Keleş, kentin Yakın Karadeniz olarak nitelendirildiğini anımsatarak, "Burası, Ankara-İstanbul'un tam ortasında çevresindeki 25 milyon insan için bir uğrak nokta olacaktır." dedi.



Daha sonra vatandaşlar, antik kentte yaklaşık 10 kilometrelik bir yürüyüş gerçekleştirdi.