Antik Gelecek" Heykel Sergisi Ziyarete Açıldı

Sanatçı Genco Gülan'ın çeşitli dönemlerde yaptığı heykelleri farklı bir bağlamda ve içerikte bir araya getiren "Antik Gelecek" sergisi sanatseverlerle buluştu.



Kadir Has Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Galeri KHAS'ta düzenlenen serginin açılışında AA muhabirine konuşan Gülan, "Günümüzde ürettiğimiz her sanat eseri birkaç bin yıl sonra arkeolojik birer yapıta dönüşecekler. Nasıl klasik dönem antik dönemden etkilenerek yapıt üretmişse bugün biz de onlara bakıp sanat üretiyoruz. Bu da gelecekle haberleşmek." dedi.



Bugünün durumunu yapıtlara yansıtarak gelecekteki kuşaklara sosyal yaşamı ve sanatı aktarmak amacıyla sergiyi hazırladığını belirten Gülan, sergi için ürettiği eserleri antikiteyle günümüz sorunlarını karıştırarak ortaya çıkarttığını kaydetti.



Serginin küratörlüğünü yapan Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman, "Gülan antikitenin kusursuz, platonik idealar etrafında kurulmuş yapıtlarını deforme eden bir anlayışa sahip. Bu birden fazla düzlemde açılımları olan bir yaklaşım. İdeal bir şekilde oluşturulmuş ve ana maksadı gene ideal bir güzellik sunmak olan bu yapıtların mevcut deformasyonu sadece söz konusu idealizasyonun gerçeklik temeline çekilmesini içermiyor. Tam tersine sanat yapıtının gerçekliğini sorguluyor." ifadelerini kullandı.



Sergi, 13 Temmuz tarihine kadar Galeri KHAS'da ziyaret edilebilecek.