Antik Amerika Uygarlıkları Konferansı



22 Nisan Cumartesi 19: 00'da Aktiffelsefe Bursa'da!



Mitoloji Atölyesi, dünyanın çeşitli coğrafyalarına ait mitolojiler ve mitik metinlerle ilgili sunumları içeren 12 konferanstan oluşan bir seridir.



Eğitimci Sosyolog Yazar Kemal KARADAYI'nın sunumuyla gerçekleşecek ve atölyemizin 6. programı olan "Antik Amerika" başlıklı konferansa 22 Nisan 2017 Cumartesi Akşamı Saat 19.00'da katılabilirsiniz.



Mitoloji ile ilgilenen herkes davetlidir.



Katılım ücretsiz ve kontenjan sınırlıdır. Lütfen kayıt olunuz.



http://aktiffelsefebursa.org/antik-amerika-uygarliklari/



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Detaylar :



İl : Bursa



İlce : Nilüfer



Mekan : Aktiffelsefe Bursa



Mekan Adresi : Fethiye Mah. Gazi Sok. No: 14 (FSM Bulvarı Bosch Addax Arası),Nilüfer - Bursa



Başlangıç Saati : 22.04.2017 19: 00: 00



Bitiş Saati : 22.04.2017 20: 30: 00



Kategori : Antik Amerika Uygarlıkları Konferansı



Tür : Konferans



Ücretlimi? : Hayır