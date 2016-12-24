Sürükleyici bir hikaye Antigone... 24 Aralık'da Tatavla Sahnesi'nde seyircisiyle buluşuyor.



"Nasıl olacak benim mutluluğum?.. Küçük Antigone nasıl mutlu bir kadın olacak?.. Payına düşen o küçük mutluluk lokmasını dişleriyle koparıp almak için her gün ne sıkıntılar çekmesi gerekecek?.. Söylesenize, kimlere kendisini satacak?.. Başını çevirip, kimlerin ölmesine izin verecek?.." Antigone



II. Dünya savaşı. Hitler Fransa'yı da işgal eder. Bir kız çocuğu. İki ağabeyi de savaşta ölür. Üstelik birbirini öldürür. İktidar birini şehit sayıp devlet töreni düzenler, diğerini hain ilan edip kurda kuşa yem eder. Ama yanan ölülerden hangisinin kahraman, hangisinin hain olduğu hiçbir zaman bilinemez. Kız çocuğunun adı Antigone'di… ve saat hep 05: 00'ti…



Tatavla Tiyatro, 1 Ekim'de "iyi şeyler sezonunu" dünya edebiyatının ilk "direniş" örneği kabul edilen "Antigone" oyunuyla açıyor. M.Ö. 440'da Sophokles tarafından yazılan "Antigone" tarih boyunca hem tiyatro sahnesine konuk oldu hem de birçok çağdaş yazar tarafından yeniden yorumlandı. Bu yazarlardan biri ise 20. yüzyılın büyük tiyatro yazarı Jean Anouilh'dir.



Tatavla Tiyatro, yeni sezonu olan "iyi şeyler sezonu"nu 1 Ekim'de Jean Anouilh'in 2.dünya savaşı sırasında Fransız direnişini desteklemek amacıyla yeniden yazdığı "Antigone" oyununun prömiyeri ile açıyor. Oyun, Antigone'nin kardeşinin ölüsünü gömdürmek için kendini feda ederken, kendini masum da görse iktidar sahiplerinin ve bir kralın, ne kadar pis bir iş yaptıklarını ve bu rollerini bizzat kendilerinin tercih ettiklerini ortaya koyuyor.



Yönetmenliğini Eraslan Sağlam'ın yaptığı, Tatavla Tiyatro oyuncularının rol aldığı "Antigone" 1 Ekim 20: 30'da yeni sezon prömiyeri ile Tatavla Sahne'de seyircisiyle buluşuyor.



Yazan: Jean Anouilh



Çeviren: Yaşar Avunç



Yöneten: Eraslan Sağlam



Sahne Tasarımı: Cihan Aşar



Giysi Tasarımı: Hüseyin Özay Işık Tasarımı: Ekremcan Arslandağ



Oyuncular: Aysan Sümercan



Erhan Tuna



Tuba Zehra Sağlam



Ayça Bildik



Oğuzalp Kutlu



Sadettin Okumuş



Ekremcan Arslandağ



Gökçe Taş



Asistanlar: Cem Şahin



Ekremcan Arslandağ



Ercan Ertan



Gökçe Taş



Oğuzalp Kutlu



Sadettin Okumuş



Genel Koordinatör: Nil Görkem Gün