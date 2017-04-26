Antibiyotiklerin geleceği, akılcı kullanıma bağlı

Ürettiği ve ithal ettiği yüksek teknolojili ilaçlarla çağdaş, kaliteli ve sağlıklı yaşamın Türkiye'deki öncüsü olan Eczacıbaşı İlaç Pazarlama'nın, hekimler arasında akılcı antibiyotik kullanımına dikkat çekmek için başlattığı "Bir Boğaz Klasiği: Akılcı İlaç Fotoğraf Yarışması"nın ödülleri sahiplerini buldu. Zorlu bir eleme sürecinin ardından 1564 fotoğraf arasından ilk sırayı alan Ali Fuat Varol, Sahne isimli fotoğrafıyla ödülün sahibi oldu. Yarışmanın jüri başkanı duayen fotoğrafçı İzzet Keribar olurken, jüri üyeliklerini ise seyahat yazarı ve rehber Saffet Emre Tonguç ile Hacettepe Üniversitesi İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Serhat Ünal üstlendi.

Ödül gecesinde, Türkiye'de tüketilen antibiyotik sayısının yüksekliğine ve yanlış kullanımına dikkat çeken Prof. Dr. Serhat Ünal, konuşmasında, akılcı olmayan antibiyotik kullanımının doğurduğu sonuçlara değindi. Bakterilerin, kullanılan antibiyotiklerle birlikte gelişip direnç kazanmasının ileride korkutucu sonuçlar doğurabileceğini belirten Ünal şunları söyledi: "Antibiyotiklere karşı direnç kazanan bakteriler konusunda ancak akılcı ilaç kullanımı ile zafer kazanabiliriz. Geçmişte bakteriler bir antibiyotiğe her direnç kazandığında yeni bir antibiyotik geliştirilirken, son 15 yılda artık yeni antibiyotikler geliştirilemiyor. Yani elimizdeki antibiyotikleri akılcı kullanmak artık çok daha önemli bir konu haline geldi. Bu konu, Dünya Sağlık Örgütü'nün, hatta G20 Zirvesi gibi platformların bile gündemine girdi ve akılcı kullanım yaygınlaştırılmaz ise antibiyotiklerin yok edemediği süper mikroplar nedeniyle ortaya çıkacak salgınlar tartışılıyor. 'Bir Boğaz Klasiği' yarışması ile farkındalık yarattığı, ortak bilinç yaratılması gereken bu konuda bizleri bir araya getirdiği ve elini taşın altına koyduğu için Eczacıbaşı İlaç Pazarlama'ya teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Bir sosyal sorumluluk projesi olarak başlatılan, akılcı olmayan antibiyotik kullanımının zararlarına dikkat çeken yarışmanın İstanbul Modern Sanat Müzesi'nde gerçekleştirilen ödül töreninde, Eczacıbaşı İlaç Pazarlama Genel Müdürü Canan Bademlioğlu da kısa bir konuşma yaptı. Bademlioğlu konuşmasında, "Ülkemizde son yıllarda akılcı olmayan antibiyotik kullanımı konusunda farkındalık yaratmak için yapılan çalışmalarla, bu kullanımda yüzde 20 oranında bir azalma yaşansa da daha yapacak çok işimiz var. Türkiye'de hala antibiyotik kullanımı, toplam ilaç kullanımı içinde yüzde 20'lik bir oranla ilk sırada ve bu oran dünya ortalamasının üzerinde. Antibiyotik kullanımının doğru tanıyla, doğru zamanda, doğru miktarda ve hekim kontrolünde gerçekleşmesinin toplumda yerleşmesi için biz de Eczacıbaşı olarak üzerimize düşen görevi yerine getirmeye çalışıyoruz. Sağlıklı bir toplum yaratmak ve akılcı ilaç kullanımına dikkat çekmek için çalışmalarımızı sürdürüyor ve 'Faaliyetlerimizi nasıl farklılaştırıp insan sağlığına pozitif yönde dokunabiliriz?' sorusuna yanıt arayarak, bu yönde yatırımlar yapıyoruz. Çünkü biliyoruz ki yalnızca yaptıklarımızdan değil, yapmadıklarımızdan da sorumluyuz." dedi.