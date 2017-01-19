Antibiyotik niyetine...

İşte o tarif:

8-10 adet tatlı kırmızı biber (organik pazarlardakiler şahane oluyor)

6-7 diş sarımsak

2 adet havuç

2-3 adet domates (domatesin mevsimiyse tabii, degilse önceden hazırladığımız domates soslarından kullanabiliriz.. O da yoksa iki yemek kaşığı organik domates salçası)

Tüm malzemeleri doğrayıp, düdüklü tencerede az su ile düdüğü çıktıktan sonra 15-20 dakika kadar haşlayalım, henüz sıcakken püre haline getirelim. Sıkı bir sos olsun. Eğer sulu kalmış ise sebzeler haşlandıktan sonra, düdüklünün kapağını açık bırakıp bir süre daha kaynatmaya devam edelim. Tuzunu ekleyelim ve temiz bir kavanoza alalım, hazırladığımız sosun üstünü kapatacak kadar zeytinyağı döküp sıkıca kapatalım ve soğumaya bırakalım.. Oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabında saklayabilirsiniz.

kaynak: http://www.yesilist.com