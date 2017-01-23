Antibiyotiğin Doğru Kullanımı Anlatıldı

Erzincan Halk Sağlığı Müdürlüğü Aile Hekimliği ve Toplum Sağlığı Şubesi tarafından, toplum sağlığı ve aile hekimlerine yönelik olarak,"Akut Tonsillafaranjint / faranjit ve GAS hızlı antijen testi eğitimi" antibiyotiğin doğru kullanımı hakkında eğitim verildi.



Toplum Sağlığı Merkezi toplantı salonunda düzenlenen eğitime Erzincan Halk Sağlığı Şube Müdürleri Oğuzhan Kılıç, Yusuf Kasımoğlu ve Ömer Ören katıldı.



Eğitimde Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi İntaniye doktoru Yrd. Doç. Dr. Faruk Karakeçeli; tarafından Akut Tonsillafaranjint / faranjit ve GAS hızlı antijen hakkında brifing verildi.



Karakeçeli eğitimde"Akut Tonsillafaranjint / faranjit ve GAS hızlı antijen testi" hakkında bilgiler verdi.



Karakeçeli;"Akut tonsillofarenjit, tonsil ve farenksin eritem, eksüdasyon veya membran ile karakterize akut enfeksiyonudur. Erişkin ve çocuk polikliniklerine en sık başvuru nedenlerinden biridir. Komplikasyon gelişmedikçe hayatı tehdit etmese de yaygın ve sık görülmesi, iş gücünde kayba yol açması ve akılcı olmayan antibiyotik kullanımına neden olmasından ötürü önemli bir sağlık sorunudur. Her ne kadar S. pyogenes, akut tonsillofarenjite neden olan en sık bakteriyel etkense de, hastaların yalnızca yaklaşık yüzde 15'inde hastalığa yol açmakta, etiyolojinin büyük kısmında viral etkenler rol almaktadır. Ayrıca A grubu -hemolitik streptokoklara (AGBHS) bağlı tonsillofarenjit, tedavide antibiyoterapi yerinin kesin olduğu en sık karşılaşılan bakteriyel form olduğuna göre polikliniklere başvuran çoğu hastaya gereksiz antibiyotik verildiği anlaşılabilmektedir.



Akut tonsillofarenjitlerin en sık etkeni virüslerdir. Viral enfeksiyonların epidemiyolojisi hastanın yaşına ve etkene göre değişir. Tonsillofarenjitle birlikte ses kısıklığı, rinit, konjunktivit ve öksürük olması viral etiyolojiyi düşündürür. Ateş, titreme ve kas ağrısı belirgin değildir. Soğuk algınlığının seyrinde gelişen farenjitte boğazda hafif veya orta derecede bir ağrı veya kaşıntı hissi vardır. Bu belirtilere burun akıntısı, burunda tıkanıklık ve öksürük genellikle eşlik eder. Ateş, üşüme, titreme, miyalji gibi sistemik belirtiler genellikle yoktur. Fizik muayenede farenks normal olabilir veya hafif bir hiperemi ve ödem görülür, eksüda gözlenmez. Ağrılı lenfadenopati yoktur. Bu yakınmalar 3- 4 gün içinde azalır, hastaların çoğu 1 hafta içinde iyileşir. Influenzada boğaz ağrısı gelişse de genelde hastalığın ateş, miyalji, baş ağrısı ve öksürük gibi belirtileri ön plandadır. Ateş 38,3 derece ve üzerindedir. Farenkste çok belirgin olmayan ödem ve hiperemi vardır. Farengeal eksüda ve ağrılı servikal lenfadenopati görülmez. Adenovirüs farengokonjunktival ateşinde klinik tablo soğuk algınlığına göre daha ciddidir. Ateş, üşüme, titreme, kırgınlık, miyalji, baş ağrısı ve ciddi boğaz ağrısı görülür. Boğaz ağrısı genellikle belirgindir. Ateş 5- 6 gün süreyle yüksek seyredebilir. Farenkste eritem ve eksüda görülebilir. AGBHS farenjitinden ayırt edici bir özelliği hastaların yaklaşık 1/3-1/2'sinde gözlenen konjunktivittir. Herpes simpleks ve bazı Coxsackievirüs enfeksiyonların da ağız mukozasında veziküler lezyonlar ve ülserasyonlar izlenir. Akut herpetik farenjit hafif olgularda diğer solunum sistemi virüslerinden ayırt edilemeyen bir klinik tabloya neden olur. Ağır olgularda ise AGBHS farenjitini andıran eksüda da görülebilir. Damakta gözlenen vezikül ve yüzeyel ülserler tanıtıcıdır. Bazı olgularda hassas servikal lenfadenopati ve ateş mevcuttur. Coxsackievirüs'lerin etken olduğu herpanjina genelde 1-7 yaş arası çocuklarda görülen sık olmayan bir farenjit tipidir. Yumuşak damakta, uvulada anterior tonsiller plilerde küçük veziküller gelişir. Bu veziküllerin açılmasıyla ülsere lezyonlar oluşur. Ciddi ateş, belirgin boğaz ağrısı ve yutma güçlüğü görülür. Bulantı, kusma ve ishal yakınmaları da eklenebilir şeklinde bilgiler verdi. - ERZİNCAN