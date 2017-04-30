Anti Tank Füzesi Parçalarıyla Ilgili Açıklama Geldi

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Zonguldak Limanında ele geçirilen anti tank füzesi parçalarına ilişkin, "El konulan 2 adet anti tank füze sisteminin terör örgütlerince, tamir ya da bakım amacıyla gönderilip, işlemleri müteakip geri getirilmeye çalışılmış olabileceği değerlendirilmektedir" açıklamasını yaptı.



Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Gümrük Muhafaza ekiplerinin Zonguldak Limanı'nda gerçekleştirdikleri operasyonda 2 adet anti tank füzesi parçalarının ele geçirilmesine ilişkin açıklama yaptı. Açıklama şöyle:



"Ukrayna'dan Zonguldak Limanı'na gelen İran vatandaşı E.E.'nin idaresindeki 72B74110/72B74210 plakalı araç gümrük muhafaza ekiplerince şüpheli olarak değerlendirilmiş ve aranmasına karar verilmiştir. Aracın bebek bezi olan yasal yükü arasında beyan harici ya da yasa dışı bir eşyaya rastlanılmamıştır. Ancak aracın kabin kısmında yapılan aramada, askeri dürbün ve mekanizma parçaları görülmüştür. Bunun üzerine araç detaylı aramaya tabi tutulmuştur. Aynı dürbün ve mekanizmadan çekicinin rüzgarlığında ve malzeme dolabında da bulunmuştur. Konunun hassasiyetine binaen bahse konu eşyaların bilgileri ilgili birimlerce paylaşılmış ve bunların son zamanlarda PKK, DAEŞ, PYD gibi terör örgütleri tarafından kullanılan Rus yapımı 9K111 FAGOT veya 9K113 KONKURS anti tank savar güdümlü füzenin üç ana parçasından iki ana parçası olan; tetik-ateşleme ile nişan hedef tespit ve dürbün mekanizması olduğu tespit edilmiştir. Şahıs ilk ifadesinde, füze sistemini Kiev'de İran vatandaşı üniversite öğrencisi birinden İran'a götürmek üzere aldığını, teslimat sonucu parça başına ücret karşılığında anlaştığını beyan etmiştir. Şahıs ifadesinin alınmasını müteakip çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edilmiştir. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmektedir. El konulan 2 adet anti tank füze sisteminin terör örgütlerince, tamir ya da bakım amacıyla gönderilip, işlemleri müteakip geri getirilmeye çalışılmış olabileceği değerlendirilmektedir."



(İHA)