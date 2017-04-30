Anti-tank Füzesi Ele Geçirildi

Zonguldak Limanı'nda yapılan operasyonda, anti-tank füzesine ait askeri dürbün ve mekanizması ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, Ukrayna'dan Cenk-Y gemisi ile Zonguldak'a gelen bir tırda Gümrük Muhafaza ekipleri arama yaptı. Yapılan aramada iki parça halinde, anti-tank füzesine ait askeri dürbün ve mekanizması ele geçirildi. 38 yaşındaki İranlı E.E. olayla ilgili gözaltına alındı. Füzeleri İran'a götürmek istediği ifade edilen E.E.'nin tutuklandığı öğrenildi.



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