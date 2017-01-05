Anthropoid Filmi

SS generali Reinhard Heydrich’e düzenlenen suikast operasyonu Anthropoid’i konu alan film tarihi gerçeklere dayanıyor. Gerçek bir hikâyeden uyarlanan filmde Hitler’in 3. adamı olan Heydrich, Nihai Çözüm projesinin mimarı olarak tarihin en büyük utançlarından birine ön ayak olurken bir yandan da sürgündeki Çekoslavakyalı askerlerin hedefi olur.





YÖNETMEN: Sean Ellis

SENARYO: Sean Ellis, Anthony Frewin

OYUNCULAR: Jamie Dornan, Cillian Murphy, Brian Caspe, Karel Hermánek Jr., Hana Frejková, Sean Mahon , Jan Hájek, Marcin Dorocinski, Toby Jones, Alena Mihulová, Bill Milner , Charlotte Le Bon , Pavel Reznícek, Anna Geislerová, Harry Lloyd, Václav Neuzil, Jirí Simek, Detlef Bothe, Frantisek Stupka, David Bredin, Andrej Polák, Mish Boyko , Sam Keeley, Alexander von der Groeben

FİLMİN TÜRÜ: Biyografi

ORİJİNAL ADI: Anthropoid

YAPIMCI FİRMA: 0

YAPIM YILI: 2016

YAPIM ÜLKESİ: Çek Cumhuriyeti, İngiltere, Fransa

ORİJİNAL DİLİ: Çekce, İngilizce, Almanca

FİLMİN SÜRESİ: 120 dk.

RESMİ SİTESİ: http://www.bleeckerstreetmedia.com/anthropoid

VİZYON TARİHİ: 06.01.2017



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