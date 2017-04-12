Antep Mutfağı

"Antep Mutfağı" workshop'u, 12 Nisan'da EKS Mutfak Akademisi'nde.

Antep Mutfağı

"Antep Mutfağı" workshop'u, 12 Nisan'da EKS Mutfak Akademisi'nde...

Simit kebabı

Firik pilavı

Katmer

-Etkinlik 3 saat sürmektedir.

-Çalışma düzeni: 10 istasyon var ve istasyonlarda 2'şerli setaplar halinde çalışılmaktadır.

-Atölye min.10 kişi,max. 20 kişiliktir. 

-Program 12 Nisan 2017 tarihinde 19: 00-22: 00 saatleri arasında gerçekleşecektir.

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Kadıköy

Mekan : EKS Mutfak Akademisi

Mekan Adresi : Validebağ Meydanı. Koşuyolu Mehmet Akman Sok. 3-5/2

Başlangıç Saati : 12.04.2017 19: 00: 00

Bitiş Saati : 12.04.2017 21: 00: 00

Kategori : Antep Mutfağı

Tür : Eğitim

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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