Antep Mutfağı
"Antep Mutfağı" workshop'u, 12 Nisan'da EKS Mutfak Akademisi'nde.
"Antep Mutfağı" workshop'u, 12 Nisan'da EKS Mutfak Akademisi'nde...
Simit kebabı
Firik pilavı
Katmer
-Etkinlik 3 saat sürmektedir.
-Çalışma düzeni: 10 istasyon var ve istasyonlarda 2'şerli setaplar halinde çalışılmaktadır.
-Atölye min.10 kişi,max. 20 kişiliktir.
-Program 12 Nisan 2017 tarihinde 19: 00-22: 00 saatleri arasında gerçekleşecektir.
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Kadıköy
Mekan : EKS Mutfak Akademisi
Mekan Adresi : Validebağ Meydanı. Koşuyolu Mehmet Akman Sok. 3-5/2
Başlangıç Saati : 12.04.2017 19: 00: 00
Bitiş Saati : 12.04.2017 21: 00: 00
Kategori : Antep Mutfağı
Tür : Eğitim
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io
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