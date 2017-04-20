Antdob'dan "Müzikal Dokunuşlar" Konseri

Antalya Devlet Opera ve Balesi (ANTDOB) sanatçıları, 25 Nisan'da "Müzikal Dokunuşlar" konseri verecek.



ANTDOB'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, "Müzikal Dokunuşlar" adlı konser, 2015-2016 sanat sezonunda seri olarak sunuldu.



Her etkinlikte farklı sanatçı ve eserlerin yer aldığı, kostüm, dekor, ışık ve görsel efektlerle zenginleştirilerek sunulan konser serisine, bu sezon da devam edildi.



Serinin son konseri, 25 Nisan'da Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde saat 20.00'de başlayacak.



Konserde, arp sanatçısı Senem Çine, kontrbas sanatçısı Pelin Atay, klasik kemençe sanatçısı Nilgün Karaduman, kanun sanatçısı Jülide Akdeniz, perküsyon sanatçısı Cenk Şahinalp, trombon sanatçısı Alican Ulubaş sahne alacak.



Gecede ANTDOB sanatçıları, "Gülnihal", "Bir Fırtına Tuttu Bizi", "Standchen", "Suzan Suzi", "Hey Onbeşli" başta olmak üzere farklı türlerde eserler seslendirecek.