Antbirlik'ten Örnek Hizmet

Antalya Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifi Birliği (ANTBİRLİK), tüm ortaklarını bedelsiz 'Ferdi Kaza Sigortası' yaparak sağlıklarını güvence altına aldı.



Çiftçiye yönelik hizmetlerini sürdüren ANTBİRLİK, çiftçi ortaklarını bedelsiz 'Ferdi Kaza Sigortası' yaparak sağlıklarını ve geleceklerini güvence altına aldı.



Türkiye'deki bütün kooperatif birliklerine örnek teşkil edecek karar, 5 ay önce ANTBİRLİK Yönetim Kurulunun toplanmasıyla alındı. Karardan sonra birliğe üye olan yaklaşık 3 bin çiftçi, ANTBİRLİK Sigorta tarafından hiçbir bedel alınmadan 'Ferdi Kaza Sigortası' kapsamına alındı.



ANTBİRLİK Yönetim Heyeti Başkanı Mustafa Yavuz, çiftçilerin kötü günlerinde yanlarında olmayı ve onların yaralarını sarmayı amaç edindiklerini ifade ederek, "Çiftçilik meşakkatli ve riskli bir iş. Her an kaza yaşanabiliyor. Ortaklarımız ve ailelerinin sağlıklarına önem veriyoruz" dedi.



Yaklaşık 2 ay önce birlik ortaklarından 2 çocuk babası Ramazan Karataş'ın geçirdiği trafik kazası sonrası, Karataş'ın eşi hayatını kaybettiğini anımsatan Yavuz, ANTBİRLİK'in, sigortadan haberi olmayan acılı aileye yardım elini uzattığını kaydetti. ANTBİRLİK Yönetim Heyeti Başkanı Mustafa Yavuz, Genel Müdür Vekili İmdat Keskin, ANTBİRLİK Sigorta sorumlusu Serhat Dikmen ve Aydın Bilgi'den oluşan birlik heyeti makamda ağırladığı Zehra Karataş'a hem bağ sağlığı diledi hem de tazminat olarak 15 bin lirayı takdim etti.



Ortaklara her türlü desteği vermeye devam edeceklerini belirterek sözüne devam eden Yavuz, "Ortaklarımızın zor günleri için buradayız. Acıları bizim açımız. Onlara hizmet verirken karşılık beklemiyoruz. Biz birlikte güçlü ve büyük bir aileyiz. Aile dayanışması içindeyiz" dedi. - ANTALYA