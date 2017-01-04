Antaya - Erkek Arkadaşıyla Kavga Eden Genç Kız Üst Geçitten Ölüme Atladı

Erkek arkadaşıyla kavga eden genç kız üst geçitten ölüme atladı



ANTALYA'da erkek arkadaşıyla kavga eden 18 yaşındaki Sayla Ayaz, üst geçitten ölüme atladı. Ayaz, hafif yaralı bir şekilde hastaneye kaldırıldı.



Olay, Muratpaşa ilçesi 100. Yıl Bulvarı üzerindeki alt geçitte 20.30'da meydana geldi. İddiaya göre erkek arkadaşıyla kavga eden ve o sinirle evden çıkan 18 yaşındaki Sayla Ayaz bir süre bulvar üzerinde yürüdü.



Araç trafiğinin yoğun olduğu üst geçide gelen Ayaz, üst geçidin demir bariyerlerinden tırmanıp bir ticari taksinin geçtiği sırada kendisini aşağı bıraktı. Şans eseri önüne atladığı otomobilin çarpmadığı Ayaz için çevredekiler sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesini yaptıkları hafif yaralı Ayaz'ı Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı.



Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.