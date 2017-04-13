Antartika Anıları: Likenci Gözüyle Beyaz Kıta
Fen Fakültesi tarafından Kongre Merkezi Kırmızı Salon isimli mekanda düzenlenmektedir.
Fen Fakültesi tarafından Kongre Merkezi Kırmızı Salon isimli mekanda düzenlenmektedir.
Detaylar :
İl : Eskişehir
İlce : Tepebaşi
Mekan : Anadolu Üniversitesi Kongre Merkezi
Mekan Adresi : Yunusemre Kampüsü
Başlangıç Saati : 14.04.2017 11: 00: 00
Bitiş Saati : 14.04.2017 12: 00: 00
Kategori : Antartika Anıları: Likenci Gözüyle Beyaz Kıta
Tür : Konferans
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io