Antarktika'ya giden araştırmacılar deneyimlerini anlatacak

Kutup Bilim Programı Çalıştayı İTÜ'de başladı



İSTANBUL - Antarktika seferlerine katılan araştırmacılar, bölgede yapılan çalışmaları ve deneyimlerini Kutup Bilim Programı Çalıştayı'nda anlatacak. Araştırmacıların objektifine yansıyan fotoğraflar da çalıştay süresince sergilenecek.

Bilimsel çalışmalar kapsamında yürütülen ve İTÜ Kutup Araştırmaları Uyg-Ar Merkezi (İTÜ PolReC) öncülüğünde düzenlenen "Kutup (Arktik ve Antarktik) Bilim Programı Çalıştayı" bugün İTÜ Ayazağa Yerleşkesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde başladı.

İki gün sürecek çalıştayda Antarktika seferlerine katılan araştırmacılar, bölgede yapılan çalışmaları ve deneyimlerini anlatacaklar. 2017 Türk Antarktik Bilim Seferinden geçtiğimiz hafta dönen İTÜ PolReC araştırma ekibinin ve Bulgaristan Antarktik Enstitüsü'nde çalışan araştırmacıların objektifine yansıyan fotoğraflar da çalıştay süresince İTÜ Ayazağa Yerleşkesinde sergilenecek.