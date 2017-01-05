Antalyasporlu Sakıb: Hedefim 3 Büyük Takımda Oynamak

SPOR Toto Süper Lig takımlarından Antalyaspor'da defansın solunda görev yapan Sakıb Aytaç, "Her futbolcunun hedefleri vardır, milli takımda oynamak, 3 büyüklerde oynamak. Benim de hedeflerimin arasında onlar var" dedi.



Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdüğü Belek kampında çalışmalarına devam ediyor. Antrenmanlarda defansın solunda görev yapan Sakıb Aytaç, performansıyla teknik direktör Rıza Çalımbay'ın beğenisini topladı. Çalımbay'ın kadroda görev verdiği futbolcular arasında önemli rol oynayan Sakıb, ligin ilk yarısındaki 11 maçta 884 dakika forma giydi.



"HEDEFİMİZ İLK 5'E GİRMEK"



Antrenmanda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sakıb'ın, Rıza Çalımbay'ın göreve gelmesiyle takım olarak iyi bir ivme yakaladıklarını anlattı. Ligin ilk yarısındaki son maçı da kazanarak 22 puana yükseldiklerini ve üst sıralardaki takımlara yaklaştıklarını dile getiren Sakıb, "Bundan sonraki hedefimiz takım olarak düşme potasıyla alakalı değil, daha yukarılarda olmak. İlk 5'e nasıl girebiliriz düşüncesiyle çalışmalarımızı ilerletiyoruz" diye konuştu.



SAKIB'IN HEDEFLERİ



Bu sezon iyi bir periyot yakaladığını anlatan Sakıb, Antalyaspor ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunduğunu hatırlattı. Antalyaspor'u iyi yerlere getirmenin öncelikli isteği olduğunu vurgulayan Sakıb, "Her futbolcunun hedefleri vardır, milli takımda oynamak, 3 büyüklerde oynamak. Benim de hedeflerimin arasında onlar var. Ben kendi işimi iyi yapmaya çalışıyorum yaptığım sürece de bunlar inşallah gelir" dedi.



- Antalya