Antalyasporlu Enes'e Milli Görev

Antalyaspor Hentbol Takım oyuncusu Enes Gümüşok, A Milli Hentbol Takımı'na çağrıldı.



Azerbaycan'ın Bakü şehrinde 7-15 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan 4. İslami Dayanışma Oyunları'nda mücadele edecek olan Hentbol A Milli Erkek Takımı'na, Antalyaspor Hentbol Takım oyuncusu Enes Gümüşok da dahil edildi. 2 Mayıs Salı günü İstanbul'da kampa girecek olan Hentbol A Milli Erkek Takımı, 7 Mayıs Pazar günü Bakü'ye hareket edecek. Turnuvada müsabakalar ise 9-14 Mayıs tarihleri arasında oynanacak.



Milli göreve layık görülmesinin kendisi için çok önemli olduğunu belirten Enes Gümüşok, "Hem Türk Bayrağı'mızı hem de Antalyaspor'u burada başarıyla temsil etmek istiyorum. Bu şansı bana tanıyan herkese çok teşekkür ederim" dedi. - ANTALYA