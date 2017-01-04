Antalyaspor Yeni Tesislerini Devraldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Döşemealtı ilçesinde 43 milyon 187 bin TL'lik yatırımla hayata geçirilen Antalyaspor tesisleri, düzenlenen protokolle kırmızı-beyazlı takıma devredildi.



Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Döşemealtı'nda 43 milyon 187 bin TL'lik yatırımla hayata geçirdiği Antalyaspor Tesisleri, düzenlenen protokolle kırmızı-beyazlı ekibe devredildi. Avrupa'nın en kapsamlı spor tesisleri olarak dikkat çeken Antalyaspor Tesisleri, 7 Ocak'ta kapılarını açacak. Gerçekleşen törende konuşma yapan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, yapılan bu tesisle Antalyaspor'un, Türk futboluna çok büyük katkılarda bulunacağını belirtti. Konuşmasına İstanbul'da yaşanan terör saldırında hayatını yitirenlere başsağlığı dileyerek başlayan Türel; "Ailelere baş sağlığı diliyorum. Türkiye'ye diz çöktürmek isteyen hainlerin planlamış olduğu saldırılar bir süre daha devam edebilir. Milletin içine fitne sokmaya, devleti zayıf göstermeye, kaos ortamı oluşturarak 15 Temmuz'da yapamadıklarını yapmaya çalışıyorlar. Türkiye 15 Temmuz'da canını ortaya koyarak bozduğu oyunu bozmaya devam edecek. Hainler darbe kalkışması içindeyken biz yatırımlarımızı inceliyorduk. Çok iyi planlanmış, insanlık dışı saldırılar yaşıyoruz. Dayanmak, isyan etmemek kolay değil. Bunu hiçbir şekilde dışarı vuramayız. Oyunun hedef belli. Oyunu oynayanlar da belli. Bir camiye bir cemevine de saldırabilirler. Tahriklere kapılmak son derece yanlıştır. Milletin iradesinin sarsılmayacağını göstermek zorundayız. Acı ne kadar büyük olursa olsun, terörün hayatı kesintiye uğratmasına, umutsuzluğa müsaade edemeyiz. Bu, terörün değirmenine su taşır. Teröre, savaşa rağmen Türkiye gelişmeye ve kalkınmaya devam ediyor. Antalya'da her hafta temel atma ya da açılış yapıyoruz. Bu tesis de en güzel ispatlarından biridir" diye konuştu.



'Eski Antalyaspor kulüp binası, şimdiki Rus Konsolosluğu'ydu'



Antalyaspor'un her zaman daha da büyüyeceğini açıklayan Türel, "Şu anki Rus Konsolosluğu, Antalyaspor kulüp binasıydı. Nerelerden nerelere geldik. Görünüyor ki Antalyaspor emin ellerde ve yoluna emin adımlarla devam ediyor. Bu projeye ilk başkanlık dönemimizde başlamıştık. Dünyada en iyi tesislerden kabul edilen Fransa Milli Takımı'nın tesislerini inceledik. Alan tahsisini çözümledik ve yola çıktık. 15 Eylül 2014'de protokolle tesislerin yapımına başladık. 'Nikah masasında attığım imza kadar heyecanlıyım' demiştim. Şimdi o meyveleri topluyoruz. O protokollerin meyvesi bu tesislerdir. Bürokratik engelleri aşmak için ciddi adımlar attık" dedi.



Eksiksiz bir kamp tesisini Antalyaspor'a hediye ettiklerini kaydeden Türel, "Antalya hayalleri ve vizyon projeler gençliğimizden bu yana konuştuğumuz projelerdir. Bu tesisler kolay olmuyor, bu hizmetler Antalya'nın birlik ve bütünlüğüyle oluyor. Aramıza nifak sokmak isteyen, tuzak kurmak isteyen çok. Onların aramıza girmesine izin verirsek evimizde dahi rahat uyuyamayız. Antalya'nın geleceğine dinamit koymak isteyenlere hep birlikte 'dur' demeliyiz. 450 günde tesis inşaatını bitirdik. Burası profosyonel, U19 ve U21 takımlarına hizmet verecek. Eski tesisler de altyapının emrinde olacak" ifadelerine yer verdi.



Antalyaspor'la ilgili bir kolej ve akademi hayali olduğunun da altını çizen Türel, "Kolej için 100 dönümlük arazi tahsisini tamamladık. Barcelona Koleji'ni ziyaret ettim. Hayallerimin altında çıktı. Arda ile bunu değerlendirdik. Biz çok daha büyük bir ufukla Barcelona'nın üzerindeki bir tesisi Antalya'ya kazandıracağız. Projesi hazır. Antalyaspor Koleji'nin temellerini atacağız. Ardından akademi ve üniversite var. İlkokuldan başlayarak yetenek sınavıyla bu okullara öğrenci alınacak ve lise son sınıfa kadar Antalyaspor Koleji'nde Türkiye ve Dünyanın yıldızları olarak gelişecek. Hatta yatılı olacaklar. 10-15 sene sonra Türk Milli Takımı'nın birçok yıldızı Antalyaspor Koleji mezunu olarak altın madalyalar kazanarak bizleri temsil edecek" dedi.



"Hayal görüyor dediler"



"Tesisler yapılırken 'hayal görüyor' diyenler oldu. Hayal etmezseniz gerçekleşmez" diyen Türel, "Kötü mü oldu. Bugün Antalyaspor ortalama 10 bin, büyük maçlarda 30 bin biletli seyirciye oynuyor. Stat, trafiği sıkıştırıyormuş. Yapıldı bitti. Onlar da çözülecek. Bir sıkışıklık gören var mı? Gol sesinden sonra taraftarın sesinden hastanedeki hastalar rahatsız oluyormuş. Hastanelerin camları çift katlı. Örümcek kafalılar hep bu hizmetleri engellemek için gayret ettiler. Biz bu hizmetlerin hiçbirini siyasi beklentiyle yapmıyoruz. Bizim bir tek hesabımız var Antalya'nın ve Antalyaspor'un kazanmasıdır. İlahi bir güç gelse 'Ey Menderes Türel, biz sana bu tesislerin hepsini bağışlıyoruz, sen al şu dosya kağıdını, istifanı yaz ve git. Bu tesisleri biz Antalyaspor'a bahşedeceğiz' dese, o kağıda imza atarım. Yeter ki Antalya kazansın" dedi.



Kendi isminin verilmesini kabul etmedi



Türel, tesislere isminin verilmesi ile ilgili olarak ise, milletin parasıyla yapılan tesislere görevdeyken isminin verilmesini prensip açısından doğru bulmadığını kaydetti. Türel, açılış töreninde tesislere verilecek ismi açıklayacağını da sözlerine ekledi.



Antalyaspor Kulübü Derneği Başkanı Nafiz Tanır, tesislerin bir protokolle derneğe teslim edildiğini söyledi. Antalyaspor'un önünün açık olduğunu dile getiren Tanır, "Antalyaspor'un bu tesis dışında başka tesislerinin de yapımı gerçekleşecektir. Antalyaspor'un önü açıktır, daha çok yapacaklarımız var" dedi.



Antalyaspor Vakıf Başkanı Dündar Uluğkay da, bugünün Antalyaspor için bir milat olduğunu belirterek, Antalyaspor'un rüyalarının gerçekleştiğini vurguladı. Avrupa takımı olmak istediklerini ifade eden Uluğkay, "Bundan sonrası başarı. Başarı kuvvetler birliği ile gelir. Bir bütün olarak, Menderes Türel'in etrafında olursak başarı gelir. Antalyaspor, Barcelona olabilir" dedi.



Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay da, belediye başkanı Menderes Türel'in Antalyaspor'a çok şey kattığını belirterek, "Antalyaspor için Menderes Türel çok büyük bir şans. Tabii ki tesislerin ardından hedeflerin de büyümesi gerekiyor. Futbol kenti bir yerde, takımın yukarıya oynaması gerekiyor. Bu seneyi iyi atlatıp gelecek sene yukarıya oynayacağımıza inanıyorum" diye konuştu.



Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk de, Antalyaspor'un iyi tesislere sahip olması gerektiğini belirterek, "Bu gibi tesislerin ardından büyük başarılar gelir. Bu tesislerin açılmasından gurur duyuyorum. Avrupa'da bir çok tesis gezdik. Ama bu standartlarda, bu kadar ihtiyaçları karşılayan tesis görmedim. Bu büyük hedefleri tamamlayacağımız bir yer olacak. O şampiyonlukları görebilecek kıvamda olacaktır. Burada önemli olan, bu tesislerin başkanın adını taşımasıdır. Yani Menderes Türel Tesisleri olmalıdır" dedi.



Konuşmaların ardından Menderes Türel, Nafiz Tanır ve Ali Şafak Öztürk devir protokolünü imzaladı. Menderes Türel tesis içi ve dışında incelemelerde bulunurken, Ali Şafak Öztürk'le birlikte bilardo ve langırt oynamayı da ihmal etmedi.



Tesis hakkında



135 bin metrekarelik alanın 17 bin 400 metrekaresi kapalı alan. Tesislerde 4 adet aydınlatmalı çim futbol sahası, 2 adet mini antrenman sahası, 2 adet tenis kort, 1 adet kapalı yarı olimpik yüzme havuzu, 1 adet fizik tedavi ve rehabilitasyon havuzu, 385 kişilik konferans salonu, seminer ve eğitim odaları, geniş fuaye ve bekleme alanları ile mescit, 126 kişilik konaklama imkanı sunan 64 standart 2 süit toplam 66 adet oda, restoran, oyun salonları, hobi odaları, fitness salonu, SPA, hamam, sauna ve jakuzi, 152 araçlık otopark,1500 kişilik seyirci kapasiteli tribün bulunmakta. - ANTALYA