Antalyaspor-Trabzonspor Maçının Ardından

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında ağırladığı Trabzonspor'a 3-0 mağlup olan Antalyaspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, karşılaşmaya iyi başlamalarına rağmen golü bulamadıklarını ve savunmadaki hatalar nedeniyle kalelerinde goller gördüklerini söyledi.



Karşılaşmanın ardından düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulunan Çalımbay, sahaya maçı kazanmak ve Avrupa iddialarını devam ettirmek amacıyla çıktıklarını belirterek, "Çok sıkıntılı bir durumdan üst sıralara yükseldik. Göreve geldiğimizde 2 puanı olan bu takımın, şu an Avrupa'yı hedeflemesi müthiş bir şey. Maçın ilk 20 dakikasında çok iyiydik. Rakibe baskı kurmamıza rağmen golü bulamadık. Deniz Kadah'ın oynamaması bizim için büyük eksiklikti." dedi.



Savunmada hatalar yaptıklarının altını çizen Çalımbay, "İki golü üst üste kalemizde gördük. Benzer pozisyonlardan gol yedik. Bu maçı kazanmayı çok istiyorduk. Kazanmak için sahaya çıktık ancak istediğiniz şeyler bazen olmuyor. Kazanmak için her şeyi yapmaya çalıştık. Tek hedefimiz ilk 10 takımın içinde kalmaktı. Kalan 6 maçı da en iyi şekilde bitirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.



Trabzonspor cephesi



Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, ligin önemli takımlarından biriyle karşılaştıklarını söyledi.



Karşılaşmadan önce Antalyaspor ile aralarında bir puanlık fark olduğunu anımsatan Yanal, maçın sert ve çekişmeli geçtiğini anlatarak, "Antalyaspor iyi bir takım. Hücumda etkili oyunculara sahipler. Rakibimiz, ilk dakikalarda direnç göstererek bizi oynatmadı. İlk 10 dakikada 6 korner kullandılar. Ancak rakibe gol pozisyonu vermedik. Bu arada 1-2 hücum yaptık. Oyuncularımı kutluyorum. Disiplini elden bırakmadılar. Çok önemli bir galibiyet aldık."değerlendirmesinde bulundu.



Antalyaspor taraftarının stadı doldurduğuna dikkati çeken Yanal, "Türkiye'deki büyük takımların maçlarına yakışır bir mücadele oldu. İzlenen bir takım olduk. Taraftarlarımız da bizi yalnız bırakmadılar. Sahamızda da 40 bin taraftar görmeye başladık. Başkanımız, yönetim kurulumuz ve camiamıza karşılık vermek adına sorumluluğumuzun olduğunu biliyoruz. Çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.