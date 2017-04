Antalyaspor-Trabzonspor Maçının Ardından

Ersun Yanal Büyük takımların maçlarına yakışan bir maç yaşadık



SPOR Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında Trabzonspor, Antalyaspor'u 3-0 yendi. Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımba maçtan sonra yaptığı açıklamada, sonucun böyle olmasını istemediklerini söyledi. Bütün amaçlarının maçı kazanmak ve Avrupa iddialarını devam ettirmek olduğunu belirten Rıza Çalımbay, 'Öncelikle takımımla gurur duyuyorum. Çünkü çok zor yerlerden buralara geldik. Bu takım 2 puanla başladıktan sonra Avrupa iddiasını devam ettiriyorsa, gerçekten müthiş bir şey. Bunu da gerçekleştiren bu arkadaşlarımız dedi.



Bugün maçta ilk 20 dakika çok iyi şeyler yaptıklarını kaydeden Çalımbay, En az 7-8 korner attık, baskı kurduk ama bir türlü istediğimiz golü bulamadık. Deniz Kadah'ın olmaması da bizim için çok büyük bir etkendi. İkinci yarıya başlarken en büyük dezavantajlarımızdan biri Salih Dursun'du. Kafasına aldığı darbeden dolayı tam olarak her şeyi hatırlamıyor. Ama arkadaşıma yine de teşekkür ediyorum. Her şeye rağmen maçı bitirdi dedi. Maçın ikinci yarısında defansif açıdan hatalar yaptıklarını anlatan Rıza Çalımbay şunları kaydetti



Zaten son 4 dakikada 2 tane gol yedik. Hemen hemen ikisi de aynı gol gibi. Antrenmanlarda bolca çalıştığımız şeylerden goller yedik. Bana göre bugün hakem arkadaşımız için de şanssız bir gündü. Bir sürü pozisyon vardı. Doğru mu yanlış mı bilemiyoruz. Ama bizim aleyhimize bazı pozisyonlar vardı. Net bir şekilde de bir şey diyemiyoruz. Takımım da bu maçı kazanmak istiyordu. Maalesef istediğimiz bazen olmuyor. Defansif açıdan iyi değildik. Özellikle ikinci yarı. Kazanmak için de her şeyi yapmaya çalıştık. Bazen olmuyor. Tek hedefimiz ilk 10 içinde kalmak, ligi iyi bir yerde bitirmek. Kalan 6 maçımızı iyi bir şekilde bitirmek istiyoruz. Başka da bir düşüncemiz yok. Trabzonspor'u galibiyetten dolayı tebrik ediyorum. Takımı da kutluyorum.



ERSUN YANAL BÜYÜK TAKIMLARIN MAÇLARINA YAKIŞAN BİR MAÇ YAŞADIK



Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal ise ligde önemli çıkış yakalamış ve bu çıkışını mücadelesi ile ortaya koymuş Antalyaspor ile oynadıklarını belirterek, 'Aramızda 1 puan fark ve bu günkü maç üst sıralardaki sıralamanın da önemli bir şekilde sonucunu etkileyecekti dedi.

Maçın çok çekişmeli ve sert olacağını bildiklerini anlatan Ersun Yanal, konuşmasını şöyle sürdürdü



'Rakibimizin de iyi bir takım olduğunu biliyoruz. Özellikle, hücum konusunda etkili oyunculara sahipler. Oyun da öyle başladı. Rakibimiz direnci ve bizi oynatmaması ile sanıyorum 10'uncu dakikada 6 korner yakaladı. Biz bu pozisyonların içinde rakibi gol pozisyonu vermekten uzak tuttuk. Biz de az sayıda da olsa ciddi ataklar yaptık. Direncimizi maçın sonuna kadar ayakta tuttuk ve bu konuda başarılı olduk. Oyuncularımı disiplinli oyundan vazgeçmedikleri için kutluyorum. Çok önemli bir galibiyet elde ettik. Bu galibiyet bizim için her şeyden önemlisi, taraftarımızın, camiamızın, Trabzonspor hedeflerinin önündeki beklentilerini karşılayacak bir altyapının daha geçilmiş olmasıdır. Çünkü her seferinde bir tuğla, her seferinde bir temel bizim için önemli.



Hedefleri olan bir takım olduklarına da vurgu yapan Ersun Yanal konuşmasını şöyle tamamladı



'Hedeflerimizi gerçekleştirecek bir altyapıyı hazırlamak durumundayız. Bu konuda taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Bugün Antalyaspor taraftarları da sahayı doldurdu. Biz izlenen bir takım olduk. Türkiye'deki büyük takımların maçlarına yakışan bir maç yaşadık. Özellikle taraftarlarımızın bizi yalnız bırakmadığı güzel bir gündü. Kendi sahamızda 40 binin telaffuzları yapıldı ve bunları artık görmeye başladık. Bu hafta evimizde oynayacağımız maçta da bu seyirci sayısı ile yine keyifli bir futbol akşamı geçireceğiz. Emeği geçen başkan, yönetim kurulu ve Trabzonspor camiasına karşı sorumlu olduğumuzu biliyoruz.



ÇALIMBAY VE FUTBOLCULARIN ÇOCUKLUK LARI PAYLAŞILDI



Diğer yandan Antalyaspor'un sosyal medya hesabından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla teknik direktör Rıza Çalımbay ve futbolcuların çocukluk fotoğrafları paylaşıldı.