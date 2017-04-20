Antalyaspor Teknik Diretörü Çalımbay: Ligi İyi Bir Yerde Bitirmek İstiyoruz

ANTALYASPOR Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Trabzonspor karşılaşmasının iki takım açısından da final maçı niteliğinde olduğunu belirterek, "Ligi iyi bir yerde bitirmek istiyoruz. Bu maçı alır, karşılaşmayı iyi bir şekilde bitirirsek iddiamızı devam ettiririz. Tersi olursa uzaklaşırız" dedi.



Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, Atilla Konuk Tesisleri'nde haftalık değerlendirme toplantısı yaptı. Antalyaspor'da göreve geldiğinde takımın zor durumda olduğunu hatırlatan Çalımbay, kırmızı beyazlıların üst sıralardaki yerini korumak için Trabzonspor maçının çok önemli olduğunu vurguladı. Ligi iyi bir yerde bitirmek istediklerini anlatan Çalımbay, "Bu hafta oynayacağımız maç en kritik maçlardan biri hatta en önemlisi. Bu maçı alır, karşılaşmayı iyi bir şekilde bitirirsek iddiamızı devam ettiririz. Tersi olursa uzaklaşırız" dedi.



TARAFTARA ÇAĞRI



Trabzonspor karşılaşmasının oyuncular ve camia için kritik bir maç olacağına değinen Çalımbay, taraftara ihtiyaç duyduklarını söyledi. Taraftarın desteğiyle takımın çok maç kazandığını dile getiren Çalımbay, "Oyuncularıma söylediğim, bu maçın önemini çok iyi anlamalarıydı. Bunu başaracağımıza yürekten inanıyorum. Kendilerine güvendiğimi söyledim. çok iyi maçlar oynadık, iyi başarı gösterdiler. Buraya geldiğimde yaptığım büyük değişikliklerden biri iskelet kadro oluşturmaktı. Bu kadroda 1- 2 değişiklik oldu. O da bizi bu başarıya getirdi" dedi.



KRİTİK MAÇ



Trabzonspor'un ilk yarıdan farklı bir takım olduğunu belirten Rıza Çalımbay, bordo mavililerin gerekli yerlere iyi oyuncular alarak iyi bir çıkış yakaladığını aktardı. Trabzonspor maçında mutlaka iyi sonuç almaları gerektiğine dikkati çeken Çalımbay, "O nedenle bizim yapacağımız şey taraftarımızın desteğiyle oyuncularımızın baştan sona kopmadan mücadele etmesi. Nasıl maçlarımızı kazandıysak bunu da bitireceğiz. Bu maç Antalyaspor camiası açısından çok önemli, çok kritik bir maç. Bu maçı iyi bir şekilde bitireceğimize inanıyorum" diye konuştu.



Antalyaspor'un Trabzonspor maçında kart cezalısı Deniz Kadah'ın yanı sıra sakatlığı nedeniyle Chico, Emre ve Kenan'dan yararlanamayacağını anlatan Çalımbay, Diego'nun hafif sakatlığının bulunduğunu ancak oynayabileceğini dile getirdi. Çalımbay, uzun bir aradan sonra Motta'yı da kadroya alacağını söyledi. Maçın iki takım açısından da önemine değinen Çalımbay, "İki takım açısından final maçı. Her şeyimizi ortaya koyup maça konsantre olursak iyi bir şekilde buradan ayrılırız. Bizim en çok taraftara ihtiyacımız var. Biz maçı kazanacaksak onların desteğine, camianın desteğine ihtiyacımız var. Oyuncularımızın bu maçta en az 5 kişilik koşması lazım. Oyuncularımızın yapacağına inanıyorum" dedi. - Antalya