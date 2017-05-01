Antalyaspor Taraftarlarını Taşıyan Otobüs Devrildi: 3 Yaralı

Antalya'da otobüsün devrilmesi sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı.



Antalyaspor taraftarlarını taşıyan Ali Yürekli (38) yönetimindeki 07 GJM 75 plakalı otobüs, Akseki-Manavgat karayolu Güçlüköy Mahallesi çıkışında devrildi.



Kazada Şükrü Önal (49), Emre Metin (16) ve Yılmaz Şencan (14) yaralandı. Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Önal hava ambulansı ile Antalya'ya gönderildi.



Grup 1966 Antalyaspor Taraftarlar Derneği Başkanı Yılmaz Yıldız, Adanaspor-Antalyaspor maçının ardından taraftarlarla 6 otobüsle yola çıktıklarını, kazanın dönüş yolunda olduğunu ifade etti. Yıldız, kaza yapan araçtaki taraftarların arkadan gelen diğer otobüslerle Antalya'ya döndüklerini kaydetti.