Antalyaspor, Osmanlıspor Maçının Hazırlıklarını Sürdürüyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Osmanlıspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.



Sezonun ikinci yarısına Gaziantepspor'u 3-0 yenerek başlayan Antalyaspor, ligin 18. haftasında deplasmanda oynayacağı Osmanlıspor maçının hazırlıklarını Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.



Sabah saatlerinde yapılan antrenmana Gaziantepspor maçının 11'inde görev alan oyuncular katılırken, diğer oyuncular saat 15.00'te 3. Lig ekiplerinden Kemerspor ile antrenman maçı yapacak. Teknik Direktör Rıza Çalımbay gözetiminde yapılan çalışma koşuyla başladı. Koşunun ardından kırmızı-beyazlı oyuncular, ısınma hareketleri yaparken daha sonra 5'e 2 top kapma çalışması gerçekleştirdi. Daha sonra istasyon çalışması yapan futbolcular antrenmanı 5'e 5 yapılan maçla tamamladı. Kırmızı-beyazlı oyuncular 5'e 5 yapılan maçta kıyasıya mücadele ederken, Eto'o'lu beyaz takım mücadeleden 2-1 mağlup ayrıldı. Kamerunlu yıldız oyuncu yapılan maçta yaptığı şık hareketler ve attığı golle göz doldurdu. Antrenmanın ardından teknik heyet ve Teknik Direktör Rıza Çalımbay minyatür kale maç yaptı. Antalyaspor'da az forma giyen oyuncular saat 15.00'te 3. Lig ekiplerinden Kemerspor ile antrenman maçında karşılaşacak.



Kırmızı-beyazlı takım Osmanlıspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla sürdürecek. - ANTALYA